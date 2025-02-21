Телескоп запечатлел удивительную красоту Галактики Андромеда

Галактика, которая очаровывает людей

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Галактика Андромеды, также известная как М31 или туманность Андромеды, является одной из ближайших галактик к Млечному Пути. Это большая спиральная галактика, находящаяся примерно в 2,537 миллионах световых лет от Земли в одноимённом созвездии Андромеды.

Фото: Веб-сайт НАСА Галактика Андромеды

Ни один другой телескоп не видел галактику Андромеды, как космический телескоп Хаббла. Галактика Андромеды очаровывает людей, и сегодня благодаря технологическому прогрессу мы получаем представление о ней, несмотря на то, что она находится на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет от Земли. Об этом пишет Passione Astronomia.

Галактика Андромеды имеет диаметр около 220 000 световых лет, что делает её в два раза больше нашей галактики Млечный Путь. Некоторые ученые прогнозируют, что через 4,5 миллиарда лет галактика Андромеды столкнётся с Млечным Путём, образуя новую галактику.

Галактика Андромеды является одним из самых дальних объектов, видимых невооружённым глазом. Её можно наблюдать на ночном небе как небольшое светлое пятно.

Уточнения

Галактика Андромеды — спиральная галактика, наблюдаемая в созвездии Андромеды.

