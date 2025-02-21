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Ультразвук творит чудеса: учёные научились управлять молниями — такого вы ещё не видели!

1:49
Наука

Группа исследователей из Финляндии, Канады и Испании выяснила, что электрическим током можно управлять, используя ультразвуковые волны, пишет Interesting Engineering. Учёные объясняют это тем, что искра нагревает воздух вокруг себя, вызывая его расширение и снижение плотности.

Шаровая молния
Фото: Wikimedia Commons by Joe Thomissen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шаровая молния

Этот разогретый воздух с помощью ультразвуковых волн перемещается в зоны с более высоким уровнем звуковой интенсивности. Таким образом, последующие искры начинают двигаться по заданному направлению. Однако, как отмечено в статье научного журнала Science Advances, управлять электричеством в открытом пространстве сложно, поскольку искры обычно направляются к ближайшему металлическому объекту.

Ведущий автор исследования Асьер Марзо сообщил, что феномен был открыт около года назад, однако потребовалось несколько месяцев для подтверждения результатов. Теперь исследователям понадобится дополнительное время, чтобы разобраться в точных механизмах этого процесса.

Раньше управлять искрами можно было лишь с помощью лазерных технологий, что требовало опасных лазеров и крайне точного расчёта временных промежутков. Новый метод основан на ультразвуке, который безопасен для глаз и кожи. Кроме того, разработанное оборудование компактно, доступно и способно работать в непрерывном режиме.

Специалисты считают, что этот метод позволит направлять электрический разряд таким образом, чтобы обходить препятствия на его пути. Технология найдёт применение в медицине, для борьбы с бактериями, в изучении атмосферных процессов и в электронике, где будет возможно подавать напряжение на отдельные участки схемы в нужный момент.

Уточнения

Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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