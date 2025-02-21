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Microsoft анонсировала создание своего первого чипа для квантовых вычислений Majorana 1

Новое состояние материи: компания Microsoft разработала свой первый квантовый чип
1:10
Наука

Microsoft в среду анонсировала создание своего первого чипа для квантовых вычислений Majorana 1. Это достижение было достигнуто после того, как компания потратила почти два десятилетия на исследования в этой области. Microsoft утверждает, что для создания Majorana 1 потребовалось создать совершенно новое состояние материи.  

квантовый процессор
Фото: Веб-страница ФГБУ «РФИ Минприроды России» на сайте правительства России
квантовый процессор

Квантовый чип Microsoft использует восемь топологических кубитов. Google и IBM также разработали квантовые процессоры. Microsoft  будет сотрудничать с национальными лабораториями и университетами в проведении исследований с использованием Majorana 1. 

Ученые считают, что однажды квантовые компьютеры смогут эффективно решать задачи, которые для классических компьютеров были бы обременительными, если не невозможными. Современные компьютеры используют биты, которые могут быть либо включены, либо выключены, в то время как квантовые компьютеры используют квантовые биты, или кубиты, которые могут работать в обоих состояниях одновременно. Об этом пишет CNBC.

Уточнения

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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