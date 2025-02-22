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Тайна затопленной гробницы Тутмоса II: новый взгляд на Египетские древности

2:22
Наука

назад и был мужем царицы Хатшепсут. Это первая находка подобного рода с 1922 года, когда была найдена гробница Тутанхамона.

Пирамиды
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамиды

Однако, в отличие от знаменитой усыпальницы фараона, новая гробница оказалась почти пустой.

Загадка затопленной гробницы

При вскрытии оказалось, что гробница была затоплена вскоре после захоронения Тутмоса II, из-за чего погребальные предметы были перенесены в другое место.

"Всё содержимое было изъято, но гробница не была разграблена", — объяснил египтолог Пирс Литерленд, из Кембриджского университета.

Гробницу нашли в октябре 2022 года, но только в конце 2024 года удалось подтвердить её принадлежность Тутмосу II благодаря керамическим изделиям с его именем.

На одном из фрагментов археологи обнаружили этикетку с указанием на натрон — вещество для бальзамирования, что подтвердило факт захоронения в этом месте.

Размеры и структура

Длина гробницы составляет 29 метров, а её погребальная камера имеет размеры 5,3 на 5,2 метра. Некоторые археологи предполагают, что существует вторая гробница, куда были перенесены погребальные предметы, и что мумия Тутмоса II может быть перезахоронена в другом месте, например, в Дейр-эль-Бахари.

Кто был Тутмос II?

Тутмос II правил Египтом примерно с 1492 по 1479 год до н. э. В истории он известен как муж Хатшепсут и отец Тутанхамона.

Его правление оставило след в истории, особенно в подавлении восстаний в Нубии и военных кампаниях в Сирии и Восточном Средиземноморье.

Мнение учёных

Реакция на открытие разделилась. Филип Татерка, профессор египтологии, считает находку важным открытием, которое проливает свет на историю Долины Царей. Однако не все согласны с тем, что это именно гробница Тутмоса II.

"Для окончательного подтверждения нужны дополнительные доказательства". — заявил професор Томас Шнайдер из Университета Британской Колумбии.

Уточнения

Долина Царей (араб. وادي الملوكВади-эль-Мулюк, копт. ϫⲏⲙⲉ) — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов, а также ряда их высокопоставленных чиновников и родственников.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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