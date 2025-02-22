Нагрузки и отдых: как правильно тренироваться, чтобы не навредить организму

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Мечта о большом теле и сильных мышцах может быть соблазнительной, но важно помнить, что чрезмерные тренировки могут нанести вред здоровью.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Когда же тренажерный зал превращается из места для улучшения физической формы в опасность?

Последствия перегрузок

Чрезмерное увлечение тренировками в бодибилдинге может привести к серьезным травмам. Резкое увеличение нагрузок без должной подготовки может вызвать микротравмы, стрессовые переломы, а также мышечные травмы.

Серьезные проблемы могут возникнуть и с суставами — тендинит и рабдомиолиз, известный как разрушение мышечных волокон, — это не редкость у тех, кто не уважает границы своего организма.

Как избежать перегрузок?

Чтобы минимизировать риск травм, важно следовать рекомендациям профессионалов. Тренироваться нужно прогрессивно, не спешить увеличивать веса и нагрузки.

Обратите внимание на время отдыха между подходами — мышцы восстанавливаются и растут именно в этот период. Адаптация организма требует времени, и без должного восстановления могут возникнуть проблемы.

Постепенный возвращение после перерыва

Возвращение к тренировкам после отпуска или длительного перерыва должно быть плавным и осторожным.

Помните: после отдыха мышцы ослаблены, и прогрессировать нужно медленно. Соблюдение правильной техники выполнения упражнений поможет избежать лишних нагрузок и травм.

Не забывайте о растяжке и разминке перед каждой тренировкой. Это поможет избежать травм и улучшить гибкость.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme - "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding - "телостроительство"), — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

