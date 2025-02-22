Можно ли объяснить медиумизм с точки зрения генетики? Исследование раскрывает тайну

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Медиумизм, явление, существующее в разных культурах на протяжении тысячелетий, продолжает привлекать внимание как ученых, так и духовных лидеров.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ спиритизм

Недавние исследования начали раскрывать возможную генетическую основу этих способностей.

Генетика медиумизма

Выпущенные в 2023 году исследования, фокусируются на эксоме — последовательности всех генов, выражающих белки.

В исследовании принимали участие 54 медиума, которые были сравнены с их родственниками первой степени родства, не обладающими медиумистическими способностями. Результаты показали 33 гена, у которых были различия между медиумами и их родственниками.

"Эти данные могут объяснить, почему медиумы обладают повышенной чувствительностью к определенным явлениям". — говорит профессор Вагнер Гаттаза из Института психиатрии Университета Сан-Паулу.

Он считает, что гены, кодирующие определенные белки, могут быть связаны с повышенной проницаемостью "фильтра мозга", который делает медиумов более восприимчивыми к непознанным феноменам.

Медиумизм: не болезнь, а дар?

Научные исследования опровергли мнение, что медиумизм связан с психическими расстройствами, которое существовало еще в начале 20-го века.

Проблема была актуальной, например, в Бразилии, где использовался термин "безумие", чтобы описать медиумов. Однако, исследования показали, что медиумизм не связан с психическими отклонениями.

"Медиумизм не является заболеванием, а скорее природной способностью человека воспринимать информацию, недоступную обычным способом". — отметил психиатр Александр Морейра-Альмейда из UFJF, исследующий связь духовности и психического здоровья.

Медиумизм как естественная часть человека

Исследования основателя спиритизма Аллана Кардека, также подтверждают, что медиумизм — это не сверхъестественное явление, а естественное свойство человека.

Согласно Кардеку, медиумизм позволяет людям общаться с духами, используя их физическое тело как средство выражения мыслей и желаний.

Это взаимодействие происходит через периспирит — соединение души с телом. Кардек утверждал, что медиумизм присутствует в разной степени у каждого человека.

"Медиумизм не является сверхъестественным, а естественным даром", — говорит директор Федеральной бразильской спиритической федерации, Андре Сикейра.

Современные подходы и духовное развитие

Разные религиозные учения также дают свое объяснение медиумизму. В некоторых учениях считают, что люди рождаются с даром медиумизма, который они развивают на протяжении жизни.

В других, как в теософии, считают, что медиумизм не зависит от генетики, а скорее является результатом духовного развития и осознания различных уровней реальности.

Уточнения

Ме́диум (лат. medium "средний"; здесь "посредник") — чувствительный индивидуум, который, как считают, служит более одарённым связующим звеном между двумя мирами. Гюстав Желе писал: "Медиум — человек, составляющие элементы личности коего — ментальные, динамические и материальные — способны к моментальной децентрализации".



