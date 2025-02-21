Фотосинтез без хлорофилла: каким был настоящий цвет нашей планеты в древности

5:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые ученые выдвигают необычную гипотезу, согласно которой первые формы жизни на Земле могли придать ей не привычный зеленый оттенок, а фиолетовый. Это предположение основано на том, что древние одноклеточные организмы использовали альтернативный пигмент для поглощения солнечной энергии.

Фото: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2023/139/01H9R88HG8YXRMARWZ5B1YDT27 by NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзопланета K2-18 b

Согласно гипотезе фиолетовой Земли, ранние микроорганизмы применяли ретиналь — простую молекулу, способную улавливать свет. В отличие от хлорофилла, который доминирует в современной биосфере, ретиналь мог обеспечить фотосинтез в условиях низкого содержания кислорода.

Исследования, проведенные специалистами из Калифорнийского и Мэрилендского университетов при поддержке NASA, подтверждают, что ретиналь придавал древним микробам насыщенный фиолетовый оттенок.

Сегодня основным "солнечным двигателем" планеты является хлорофилл — зеленый пигмент, который делает растения и водоросли яркими и насыщенными. Он играет ключевую роль в фотосинтезе, процессе, позволяющем преобразовывать солнечную энергию в органические соединения.

Хлорофилл поглощает свет преимущественно в красной и синей части спектра, отражая зеленый, что объясняет цвет листвы. Этот пигмент содержится в хлоропластах — специализированных структурах внутри клеток растений, где и происходит фотосинтетическая магия.

Несмотря на современные доминирующие зеленые тона, миллиарды лет назад Земля могла выглядеть совершенно иначе. В эпоху, когда уровень кислорода в атмосфере был низким, ретиналь мог быть основным пигментом у фотосинтетических микроорганизмов.

Подобные организмы, принадлежащие к группе архей, процветали в экстремальных условиях. Примером является галобактерия — микроорганизм, обитающий в соленых водоемах, таких как Большое Соленое озеро. Эта архея использует ретиналь для поглощения света, что делает ее ярко-фиолетовой.

Со временем эволюция привела к появлению более эффективного механизма фотосинтеза, основанного на хлорофилле. Этот пигмент позволял организмам улавливать солнечный свет в более широком диапазоне длин волн, что обеспечило им преимущество.

Постепенно фотосинтетические организмы, использующие хлорофилл, распространились по планете, вытеснив микробы, зависящие от ретиналя. Этот процесс сыграл важную роль в увеличении содержания кислорода в атмосфере, известном как Кислородная катастрофа.

Хотя организмы, использующие ретиналь, не исчезли полностью, их влияние на общий цвет планеты значительно ослабло. Зеленые растения заняли доминирующее положение, и Земля приобрела знакомый нам облик.

Астробиологи предполагают, что на экзопланетах могут существовать организмы, использующие ретиналь. Если гипотеза фиолетовой Земли верна, то в других звездных системах можно встретить миры, находящиеся на ранних этапах эволюции.

Определенные спектральные сигналы могут указывать на присутствие подобных форм жизни. Ученые разрабатывают методы анализа отраженного света далеких планет, чтобы выявить возможные следы древнего фотосинтеза.

Хотя наша планета в основном покрыта зелеными растениями, в некоторых местах до сих пор можно найти фиолетовые оттенки. Например, в Мертвом море и других соленых водоемах процветают галобактерии, обеспечивающие воде необычный цвет.

Изучение этих микроорганизмов помогает ученым понять, как могла выглядеть Земля в далеком прошлом, а также дает подсказки о возможной жизни на других планетах.

Прорывы в технологиях телескопов в ближайшие годы позволят детальнее изучать атмосферы экзопланет, выявляя возможные признаки жизни. Ученые надеются обнаружить цветовые спектры, указывающие на биологическую активность, будь то хлорофилл или другие пигменты.

Если гипотеза фиолетовой Земли подтвердится, это станет важным свидетельством того, что жизнь может развиваться самыми неожиданными способами.

Хотя идея фиолетовой Земли остается гипотезой, она открывает новые перспективы в изучении истории нашей планеты и поиске жизни за ее пределами. Если древние формы жизни действительно отражали фиолетовый свет, то подобные процессы могут происходить и в других уголках Вселенной.

Этот взгляд на прошлое напоминает, что жизнь способна адаптироваться к самым необычным условиям. Более того, он побуждает ученых искать признаки существования организмов не только по привычным нам маркерам, но и по тем, которые ранее могли оставаться незамеченными.

Уточнения

Фотоси́нтез — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света (в некоторых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов.

