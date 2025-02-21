Зависимость от ИИ: чем это может закончиться для человека

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование генеративного ИИ на работе может негативно сказаться на навыках критического мышления сотрудников, согласно исследованию Microsoft и Университета Карнеги-Меллона.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

В опросе, проведенном среди 319 работников умственного труда, выявили опасения по поводу влияния этой технологии на когнитивные способности.

Исследование показало, что автоматизация может привести к ухудшению суждения работников, что делает их менее подготовленными к решению нестандартных задач. Снижение объема памяти, концентрации и критического мышления также наблюдается у пользователей смартфонов и социальных сетей. Ученые отметили, что, хотя ИИ может повысить эффективность, он также может снизить вовлеченность в работу.

Работники чаще полагаются на генеративный ИИ, что приводит к уменьшению использования собственного критического мышления. Исследование подчеркивает, что при использовании таких инструментов усилия смещаются от сбора информации к её проверке и от решения проблем к интеграции ИИ-решений.

Авторы исследования призвали разработчиков генеративного ИИ учитывать влияние своих инструментов на критическое мышление и создавать их так, чтобы они поддерживали осведомленность и мотивацию пользователей.

В условиях растущей зависимости от ИИ, особенно когда такие инструменты внедряются в рабочие процессы без должного одобрения, важно помнить о рисках, связанных с утратой самостоятельности в решении проблем, пишет itpro.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

