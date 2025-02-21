Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы похудеете, если замените рафинированные углеводы этими продуктами
Ароматные помощники: как правильно использовать травяные настои в саду
Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день
Ваш дедушка мечтал о летающих машинах, а получил пробки и камеры — фантазии прошлого против реальности
Уже через год пионы вас порадуют! Главное — посадите их здесь
Собаки терпят, но ненавидят: 10 вещей, которые выводят вашего питомца из себя
Где купить лицензию? Уже неважно — появился способ активировать Windows без неё
Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря
Путешествие с хвостиком: турист фотографирует четвероногих друзей по всему миру

Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов

2:07
Наука

В небольшой карликовой галактике Лев P, находящейся в 5,3 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили важные данные о формировании звезд.

Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT
Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Они не ожидали, что в такой галактике вообще возможно звездообразование, но телескоп "Джеймс Уэбб" недавно запечатлел эту галактику с высокой детализацией.

Лев P была открыта в 2013 году и относительно изолирована от влияния крупных галактик, таких как Млечный Путь и Андромеда. Исследователи выяснили, что звезды начали формироваться в этой галактике на ранней стадии, но затем процесс прекратился после Эпохи реионизации, когда закончились "темные века" Вселенной. Обычно, если в карликовых галактиках звездообразование останавливается, оно не возобновляется. Однако Лев P удивила ученых тем, что через несколько миллиардов лет вновь начала формировать звезды.

Снимок, сделанный в январе и опубликованный в феврале, показывает, как в галактике происходит звездообразование. Команда исследователей использовала камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа "Джеймс Уэбб" для анализа яркости и цветов тысяч древних звезд в Лев P, что дало представление о ее истории.

На изображении видна область ионизированного водорода, окруженная массивной звездой O-типа, а также яркие звезды, обозначенные синим цветом. Лев P, названная так из-за отсутствия химических элементов, кроме водорода и гелия, является "первозданной" галактикой. Она привлекла внимание астрономов благодаря редкому событию: возобновлению звездообразования после многолетней паузы.

Исследователи проанализировали данные о 15 000 звездах в Лев P и выделили три фазы: первоначальный всплеск звездообразования, длительная пауза, а затем возобновление звездообразования, которое продолжается до сих пор, пишет usatoday.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Случайность или древняя технология? Пирамида Гизы концентрирует энергию, учёные не могут это объяснить
Наука и техника
Случайность или древняя технология? Пирамида Гизы концентрирует энергию, учёные не могут это объяснить Аудио 
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то
Наука и техника
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Последние материалы
Вы похудеете, если замените рафинированные углеводы этими продуктами
Ароматные помощники: как правильно использовать травяные настои в саду
Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день
Ваш дедушка мечтал о летающих машинах, а получил пробки и камеры — фантазии прошлого против реальности
Уже через год пионы вас порадуют! Главное — посадите их здесь
Собаки терпят, но ненавидят: 10 вещей, которые выводят вашего питомца из себя
Где купить лицензию? Уже неважно — появился способ активировать Windows без неё
Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря
Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов
Путешествие с хвостиком: турист фотографирует четвероногих друзей по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.