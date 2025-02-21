Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов

В небольшой карликовой галактике Лев P, находящейся в 5,3 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили важные данные о формировании звезд.
Они не ожидали, что в такой галактике вообще возможно звездообразование, но телескоп "Джеймс Уэбб" недавно запечатлел эту галактику с высокой детализацией.
Лев P была открыта в 2013 году и относительно изолирована от влияния крупных галактик, таких как Млечный Путь и Андромеда. Исследователи выяснили, что звезды начали формироваться в этой галактике на ранней стадии, но затем процесс прекратился после Эпохи реионизации, когда закончились "темные века" Вселенной. Обычно, если в карликовых галактиках звездообразование останавливается, оно не возобновляется. Однако Лев P удивила ученых тем, что через несколько миллиардов лет вновь начала формировать звезды.
Снимок, сделанный в январе и опубликованный в феврале, показывает, как в галактике происходит звездообразование. Команда исследователей использовала камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа "Джеймс Уэбб" для анализа яркости и цветов тысяч древних звезд в Лев P, что дало представление о ее истории.
На изображении видна область ионизированного водорода, окруженная массивной звездой O-типа, а также яркие звезды, обозначенные синим цветом. Лев P, названная так из-за отсутствия химических элементов, кроме водорода и гелия, является "первозданной" галактикой. Она привлекла внимание астрономов благодаря редкому событию: возобновлению звездообразования после многолетней паузы.
Исследователи проанализировали данные о 15 000 звездах в Лев P и выделили три фазы: первоначальный всплеск звездообразования, длительная пауза, а затем возобновление звездообразования, которое продолжается до сих пор, пишет usatoday.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?