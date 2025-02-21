Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В небольшой карликовой галактике Лев P, находящейся в 5,3 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили важные данные о формировании звезд.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Они не ожидали, что в такой галактике вообще возможно звездообразование, но телескоп "Джеймс Уэбб" недавно запечатлел эту галактику с высокой детализацией.

Лев P была открыта в 2013 году и относительно изолирована от влияния крупных галактик, таких как Млечный Путь и Андромеда. Исследователи выяснили, что звезды начали формироваться в этой галактике на ранней стадии, но затем процесс прекратился после Эпохи реионизации, когда закончились "темные века" Вселенной. Обычно, если в карликовых галактиках звездообразование останавливается, оно не возобновляется. Однако Лев P удивила ученых тем, что через несколько миллиардов лет вновь начала формировать звезды.

Снимок, сделанный в январе и опубликованный в феврале, показывает, как в галактике происходит звездообразование. Команда исследователей использовала камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа "Джеймс Уэбб" для анализа яркости и цветов тысяч древних звезд в Лев P, что дало представление о ее истории.

На изображении видна область ионизированного водорода, окруженная массивной звездой O-типа, а также яркие звезды, обозначенные синим цветом. Лев P, названная так из-за отсутствия химических элементов, кроме водорода и гелия, является "первозданной" галактикой. Она привлекла внимание астрономов благодаря редкому событию: возобновлению звездообразования после многолетней паузы.

Исследователи проанализировали данные о 15 000 звездах в Лев P и выделили три фазы: первоначальный всплеск звездообразования, длительная пауза, а затем возобновление звездообразования, которое продолжается до сих пор, пишет usatoday.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

