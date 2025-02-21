Неуклюжий перевод? Восстановлен смысл первого закона Ньютона

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда Исаак Ньютон записывал свои законы движения в 1687 году, он, конечно, не мог подумать, что их будут обсуждать через три века.

Фото: commons.wikimedia.org by Creigpat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Книга

В своей работе на латыни он описал три универсальных принципа, которые стали основой физики и были многократно переведены и проанализированы.

Однако философ Дэниел Хук из Вирджиния Тек обнаружил, что интерпретация первого закона Ньютона могла быть неверной из-за "неуклюжего перевода" 1729 года. В результате, многие академики считали, что закон говорит о том, что объект будет двигаться по прямой или оставаться в покое, если на него не действуют внешние силы. Но это не учитывает постоянное влияние внешних сил, которые Ньютон, очевидно, имел в виду.

Хук обнаружил, что ключевое латинское слово "quatenus", означающее "постольку, поскольку", было упущено, что меняет суть закона. Он утверждает, что Ньютон имел в виду, что каждое изменение импульса тела происходит под воздействием внешних сил. Это открытие, по мнению Хука, восстанавливает первоначальный смысл закона инерции.

Тем не менее, его интерпретация не получила широкой популярности. Некоторые считают ее нестандартной, другие — слишком очевидной, чтобы оспаривать. Хук признает, что это переосмысление не изменит физику, но оно проясняет мысли Ньютона о законах движения.

По словам Джорджа Смита, философа из Университета Тафтса, суть первого закона заключается в выводе о существовании силы. Ньютон сам приводил примеры, показывая, что закон применим к телам, подверженным силам, тем самым демонстрируя, как физические законы действуют как на Земле, так и в космосе, пишет sciencealert.

Уточнения



Зако́ны Нью́то́на — три важнейших закона классической механики, которые позволяют записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силы, действующие на составляющие её тела.

