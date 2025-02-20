Как из сорняков извлечь выгоду

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1:31
Наука

Инвазивные растения, такие как жимолость кустарниковая, шелковица белая и мята болотная, распространяются по всей стране, включая Миссури и Иллинойс (США), и создают проблемы домовладельцам, фермерам и защитникам природы из-за своей способности быстро расти и вытеснять местную флору.

Сорняки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорняки

В новой книге ученого из Сент-Луиса Венди Эпплквист показано, что избавление от инвазивных растений не только улучшает экосистему, но и может быть полезно в личных целях. Эпплквист, соавтор книги "Любите их до смерти: превращаем инвазивные растения в источник дохода для местных жителей", надеется, что больше людей узнают о традиционном использовании инвазивных растений, таких как мята перилла, которая может снижать высокое кровяное давление и безопасна для употребления.

Многие инвазивные растения были завезены в США для решения определенных проблем, например, лиана кудзу, которая была привезена для борьбы с эрозией почвы. Однако она быстро распространилась на юг и движется на север. Эпплквист отмечает, что корень кудзу также имеет медицинские свойства и используется в кулинарии, а из его стеблей можно плести корзины.

Она призывает использовать инвазивные растения с традиционными целями, но подчеркивает важность их уничтожения, чтобы восстановить естественную экосистему, пишет stlpr.

Уточнения

Инвазио́нный вид или инвази́вный вид (от лат. invasio — «нашествие, нападение, набег; насилие; насильственный захват»), — биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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