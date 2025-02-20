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Научный прорыв: учёные определили, где на Земле водород вырабатывается эффективнее

1:47
Наука

Водород (H2) обладает большим потенциалом для замены нынешнего ископаемого топлива. Исследователи под руководством доктора Фрэнка Цваана из Центра наук о Земле им. Гельмгольца нашли ответ на вопрос, где искать природные скопления водорода.

Водород
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водород

С помощью тектонического моделирования они выяснили, что горные хребты, в которых породы мантии находятся близко к поверхности, могут стать потенциальными источниками H2. Эти геологические образования не только способствуют естественному образованию водорода, но и создают возможности для его добычи.

Природный водород может образовываться через разные процессы, включая бактериальную трансформацию органики и расщепление воды под воздействием радиоактивных элементов. Однако наибольший интерес представляет серпентинизация — реакция мантийных пород с водой, в результате которой образуется водород и новые минералы. Этот процесс требует, чтобы породы мантийного происхождения были подняты к поверхности Земли.

Существует два основных механизма, способствующих этому:

1. Рифтогенез, когда континенты раскалываются и мантийные породы поднимаются через истончение континентальной коры.

2. Закрытие океанических бассейнов и формирование гор, когда континенты сближаются и сталкиваются.

Исследования показали, что глубокое понимание тектонической эволюции этих структур поможет точно оценить их потенциал для содержания водорода. Моделирование охватывает весь процесс от рифтогенеза до горообразования, что позволяет выделить регионы с высоким природным водородным потенциалом, пишет phys.

Уточнения

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale — «руда») — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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