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Римляне чеканили деньги, которые их убивали: история с неожиданным поворотом

3:24
Наука

Величие Римской империи строилось на завоеваниях, законах и инженерных достижениях. Но что, если один из символов её могущества — серебряные монеты — сыграл роль в её ослаблении?

Сокровище
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сокровище

Недавние исследования показывают, что массовое использование свинца в производстве римских денариев могло повлиять на здоровье населения, снижая уровень интеллекта и даже сокращая продолжительность жизни.

Свинец повсюду

Римляне широко использовали свинец в повседневной жизни. Им покрывали водопроводные трубы, добавляли в косметику и даже использовали в пищевой промышленности. Однако самый значительный вклад в загрязнение, как выяснили учёные, внесла чеканка монет.

Для производства серебряных монет римляне выплавляли металл из свинцовой руды, что сопровождалось выбросами свинца в окружающую среду.

"На каждую унцию произведённого серебра приходилось тысячи унций свинца", — объясняет климатолог Джозеф МакКоннелл из Института пустынных исследований в Неваде.

Это означало, что отравляющее вещество проникало буквально повсюду — в воздух, воду и пищу римлян.

Что показали ледяные керны

Чтобы определить масштабы загрязнения, МакКоннелл и его команда проанализировали ледяные керны, добытые в Гренландии и российской Арктике. Образцы, датируемые 2500-1400 годами назад, показали резкий рост концентрации свинца в период расцвета империи.

В частности, во времена Pax Romana — когда Рим достиг пика могущества — уровень свинца в атмосфере был максимальным. В этот период ежегодно в воздух выбрасывалось от 3300 до 4600 тонн свинца.

Как это повлияло на здоровье римлян

Исследователи подсчитали, что содержание свинца в крови римлян могло достигать 2-5 микрограммов на децилитр. По современным меркам, это немного, но уже достаточно, чтобы повлиять на когнитивные функции.

Другие исследования связывают такой уровень свинца со снижением IQ примерно на 3 пункта. Для сравнения, в 1970-х годах в США, когда в бензине ещё использовался свинец, уровень этого вещества в крови детей достигал 15 микрограммов на децилитр, что сопровождалось снижением IQ на 7 пунктов.

Свинцовое отравление также связано с повышенной смертностью, преждевременными родами и анемией. Особенно уязвимы дети: последствия воздействия свинца могут сказываться на протяжении всей жизни.

Свинец и падение Римской империи

Существует гипотеза, что свинцовое загрязнение сыграло свою роль в упадке Римской империи.

"Это придаёт вес идее, что свинец был одним из многих факторов риска, которые могли способствовать упадку Римской империи", — комментирует профессор здравоохранения из Университета Саймона Фрейзера Брюс Ланфир.

Хотя однозначных доказательств этой теории нет, исследование показывает, что окружающая среда могла серьёзно повлиять на римлян, возможно, подтачивая их общество изнутри.

Уточнения

Моне́та — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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