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Этот компьютер меньше коробки с печеньем, но его мощности хватит на всё

3:03
Наука

В мире компактных компьютеров развернулась настоящая битва: недавно представленный ASUS NUC 14 Pro AI бросает вызов обновленному Apple Mac mini M4. Оба устройства предлагают мощные характеристики в миниатюрных корпусах, но какой из них станет лучшим выбором для пользователей?

Мини-компьютер
Фото: commons.wikimedia.org by Proxmab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мини-компьютер

ASUS NUC 14 Pro AI: инновации в компактном формате

Тайваньская компания ASUS анонсировала NUC 14 Pro AI, мини-ПК, разработанный для задач, связанных с искусственным интеллектом, играми и другими вычислительными потребностями. Устройство оснащено процессорами Intel Core Ultra, поддерживает функции Microsoft Copilot+ и предлагает конфигурации с процессорами Intel Core Ultra 5, 7 и 9 (288V).

Графическая составляющая представлена видеокартой Intel Arc, оперативная память достигает 32 ГБ LPDDR5x-8533, а хранилище — до 2 ТБ NVMe SSD M.2 PCIe Gen4x4. NUC 14 Pro AI также оборудован множеством портов, включая Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI и 2.5G LAN, что обеспечивает широкие возможности подключения.

Компактный корпус объемом 0,6 л и высотой 34 мм делает его удобным для размещения в любом пространстве. Официальные цены будут объявлены на выставке CES 2025 в начале января.

Apple Mac mini M4: эволюция производительности

Apple продолжает развивать линейку Mac mini, представив модель с чипом M4. Новый Mac mini M4 отличается компактным дизайном и высокой производительностью, что делает его привлекательным для широкого круга пользователей.

Устройство оснащено современными портами, включая Thunderbolt 5, обеспечивающий скорость передачи данных до 120 Гбит/с, а также поддерживает подключение до двух дисплеев 6K с частотой 60 Гц. Кроме того, Mac mini M4 предлагает опциональный 10 Gigabit Ethernet для более быстрых сетевых подключений.

Сравнение и выбор

Оба мини-ПК предлагают впечатляющие характеристики в компактных корпусах. ASUS NUC 14 Pro AI выделяется поддержкой функций искусственного интеллекта и разнообразием конфигураций, что делает его привлекательным для пользователей, нуждающихся в специализированных решениях.

С другой стороны, Apple Mac mini M4 предлагает интеграцию в экосистему Apple, высокую производительность и современные возможности подключения, что может быть решающим фактором для поклонников бренда.

Уточнения

Персона́льный компью́тер ПК (англ. personal computer, PC), ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) — однотерминальная однопользовательская, то есть предназначенная для использования одним пользователем ЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные функциональные возможности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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