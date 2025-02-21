Где купить лицензию? Уже неважно — появился способ активировать Windows без неё

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Хакерская группа Massgrave объявила о создании нового инструмента, способного обойти защиту DRM и активировать большинство продуктов Microsoft, включая различные версии Windows и Office.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Программист с ноутбуком

Этот метод, названный "TSforge Activation", позволяет пользователям получать постоянную активацию без необходимости установки стороннего ПО или изменения системных файлов.

Основные особенности TSforge Activation

Широкий спектр поддерживаемых версий: инструмент совместим с операционными системами, начиная с Windows 7 и заканчивая Windows Server 2025, а также с офисными пакетами от Office 2013 до Office 2024.

Долговременная активация: пользователи Windows 10 смогут продолжать получать обновления безопасности даже после официального окончания поддержки в октябре 2025 года.

Примечательно, что Massgrave размещает свои инструменты на платформе GitHub, принадлежащей Microsoft, что, по их мнению, исключает обвинения в пиратстве. Они позиционируют свои разработки как альтернативные методы активации для случаев, когда официальные способы недоступны или неэффективны.

Однако использование подобных инструментов может нарушать лицензионные соглашения и законодательство. Пользователям рекомендуется тщательно обдумать возможные последствия перед их применением.