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Каждый глоток — привет от далёкого прошлого Земли: как вода путешествовала сквозь время

2:44
Наука

Как появилась вода на Земле? Этот вопрос долгое время оставался загадкой для учёных. Недавние исследования метеоритов проливают свет на эту тайну, предлагая новую теорию о внеземном происхождении земной воды.

Ураган
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ураган

Ранняя Земля и вода

Когда Земля только сформировалась, её поверхность была слишком горячей, чтобы удерживать лёд. Это означает, что вся вода на нашей планете должна была прибыть из космоса.

Анализ древних земных пород показывает, что жидкая вода существовала на Земле уже через 100 миллионов лет после формирования Солнца — практически мгновенно по астрономическим меркам. Эта вода, возраст которой превышает 4,5 миллиарда лет, постоянно обновляется через гидрологический цикл Земли.

Космические источники воды

Астрофизики долгое время пытались понять, как вода могла попасть на нашу молодую планету. Одна из ранних теорий предполагала, что кометы, состоящие в основном из льда, могли доставить воду на Землю. Однако последующие исследования показали, что изотопный состав воды в кометах отличается от земного, что делает эту гипотезу маловероятной.

Внимание учёных переключилось на астероиды, особенно на углеродистые хондриты — древние метеориты, содержащие воду и органические вещества. Изотопный анализ этих метеоритов показал, что их водородный и азотный составы близки к земным, что указывает на возможное происхождение земной воды от таких астероидов.

Новая теория

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, предлагает новую гипотезу. Учёные из Университета Париж-Сакле и Национального центра научных исследований Франции изучили изотопный состав метеоритов и пришли к выводу, что вода могла быть доставлена на Землю в результате столкновений с астероидами из внешней части Солнечной системы.

Эти астероиды, богатые водой, могли бомбардировать молодую Землю, принося с собой значительные объёмы воды.

Значение открытия

Понимание происхождения воды на Земле имеет важное значение для изучения эволюции нашей планеты и возникновения жизни. Если вода действительно была доставлена астероидами, это может означать, что и на других планетах, подвергшихся подобной бомбардировке, могли существовать условия для жизни.

Это открытие также подчёркивает важность изучения астероидов и метеоритов для понимания истории Солнечной системы и процессов, которые сформировали нашу планету.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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