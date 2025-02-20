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Шёпот прошлого: возможно, неандертальцы всё же пытались говорить, но им что-то мешало

1:58
Наука

Могли ли неандертальцы говорить так же, как современные люди? Недавние исследования проливают свет на этот вопрос, связывая эволюцию речи с определённым генетическим вариантом.

Первобытный человек
Фото: Freepik
Первобытный человек

Генетическая основа речи

Учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге сосредоточили внимание на белке NOVA1, который играет ключевую роль в развитии мозга. Используя технологию CRISPR, они заменили мышиный вариант NOVA1 на человеческий.

Результат оказался поразительным: мыши с человеческой версией гена издавали изменённые звуки. Это указывает на возможную связь между этим геном и способностью к сложной вокализации.

Роль NOVA1 в эволюции

Ранее считалось, что различия в речи между Homo sapiens и другими гоминидами обусловлены геном FOXP2. Однако новое исследование подчёркивает значимость NOVA1.

"Наши данные свидетельствуют о том, что именно уникальная версия NOVA1 у современных людей могла способствовать развитию речи и языковых способностей", — говорит ведущий автор исследования Лаура Унгар.

Эволюционное преимущество

Способность к сложной речи дала Homo sapiens значительное преимущество. Эффективная коммуникация способствовала координации в охоте, передаче знаний и социальному взаимодействию. Это могло сыграть решающую роль в выживании и доминировании нашего вида.

Будущие исследования

Хотя результаты многообещающие, учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований.

"Мы всё ещё изучаем, как именно NOVA1 влияет на нейронные сети и поведение. Это может раскрыть новые аспекты эволюции человеческой речи и помочь в изучении речевых нарушений", — отмечают авторы исследования.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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