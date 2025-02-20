Марс уничтожил знаменитый зонд и похоронил под пылью: последние секунды миссии

Зонд InSight, запущенный NASA в 2018 году, совершил революцию в нашем понимании Марса, впервые зафиксировав марсотрясения и предоставив детальные данные о внутреннем строении планеты. Однако его миссия завершилась в декабре 2022 года из-за накопления пыли на солнечных панелях, что привело к потере энергии.
Недавно, 23 октября 2024 года, орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал снимок посадочного модуля InSight, на котором видно, что его панели покрыты толстым слоем марсианской пыли, сливаясь с окружающим ландшафтом.
С момента посадки в ноябре 2018 года InSight предоставлял ценную информацию о марсианской коре, мантии и ядре. Однако со временем пыль, оседающая на солнечных панелях, снижала их эффективность, что в конечном итоге привело к прекращению работы аппарата.
Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии внимательно следили за состоянием зонда, используя изображения с камер InSight и MRO для мониторинга накопления пыли и оценки его влияния на энергоснабжение.
После официального завершения миссии в декабре 2022 года инженеры продолжали надеяться на возможное восстановление связи, если марсианские ветры очистят панели от пыли. Однако после двух лет молчания стало очевидно, что InSight не возобновит работу.
В качестве прощального жеста ученые запросили последнее изображение с камеры HiRISE на борту MRO, чтобы задокументировать текущее состояние зонда и изменения в его окружении.
Пыль играет значительную роль в формировании поверхности и атмосферы Марса. Изучение ее накопления и перемещения помогает ученым лучше понять климатические и геологические процессы на планете.
Наблюдения за пылевыми дьяволами и их сезонной активностью, а также за изменениями кратеров и следов от посадки InSight, позволяют оценить скорость и характер изменений марсианского ландшафта.
Несмотря на завершение миссии, данные, собранные InSight, продолжают приносить пользу научному сообществу. Они помогают в планировании будущих миссий на Марс, особенно тех, которые зависят от солнечной энергии.
Понимание того, как пыль влияет на работу оборудования, позволит инженерам разрабатывать более эффективные и долговечные космические аппараты для исследований Красной планеты.
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