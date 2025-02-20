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Случайность или древняя технология? Пирамида Гизы концентрирует энергию, учёные не могут это объяснить

2:02
Наука

В недавнем исследовании международная группа учёных из ИТМО (Россия) и Лазерного центра Ганновера (Германия) обнаружила, что Великая пирамида Гизы способна фокусировать электромагнитную энергию. Это открытие может существенно изменить наше понимание древних инженерных технологий и их возможного применения в современности.

Египет
Фото: flickr.com by Vincent Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Египет

Фокусировка электромагнитных волн пирамидой

Исследователи использовали численное моделирование и аналитические методы физики, чтобы изучить, как пирамида взаимодействует с электромагнитными волнами. Они выяснили, что при определённых условиях резонанса пирамида способна концентрировать электромагнитную энергию в своих внутренних помещениях и под основанием.

Резонанс возникает при длине радиоволн от 200 до 600 метров.

Потенциальные современные применения

Полученные данные могут найти применение в нанотехнологиях. Создавая наночастицы, имитирующие электромагнитные свойства пирамиды, можно разработать высокоэффективные солнечные батареи и сенсоры. Такие наночастицы способны управлять рассеянием света, что позволит создавать устройства, контролирующие свет на наноуровне.

Переосмысление знаний древних египтян

Это открытие добавляет новый аспект к нашему пониманию инженерных достижений древнего Египта. Великая пирамида, построенная около 2560 года до н. э., давно окружена мифами и спекуляциями. Новые данные свидетельствуют о том, что древние египтяне могли обладать более глубокими знаниями в области физики и инженерии, чем считалось ранее.

Дальнейшие исследования

Учёные планируют продолжить изучение электромагнитных свойств пирамиды, чтобы раскрыть дополнительные аспекты её взаимодействия с электромагнитными волнами и возможные применения этих знаний в современных технологиях.

Уточнения

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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