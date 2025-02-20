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Материал будущего: сверхпроводимость без сложных условий может изменить энергетику

2:31
Наука

Учёные из Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC сделали важное открытие: они выявили, что определённые никелаты способны проявлять сверхпроводящие свойства при низких температурах без необходимости высокого давления. Это открывает новые перспективы для развития энергетических сетей и электроники.

электричество
Фото: pixabay.com/photos
электричество

"Значимость этого исследования заключается в возможности расширить наше понимание высокотемпературных сверхпроводников", — отметил профессор Харальд Хванг, руководитель исследования.

Сверхпроводимость без высокого давления

До сих пор для достижения сверхпроводимости требовались экстремально низкие температуры и огромное давление. Однако в новом эксперименте учёные использовали метод тонкопленочного роста и специальные подложки, создающие боковое давление.

Благодаря этому материалы смогли изменять свою атомную структуру и демонстрировать сверхпроводимость при обычных условиях.

Что показал эксперимент

Исследование показало, что никелаты способны проявлять сверхпроводимость при температурах от -248°C до -228°C. Это не комната́я температура, но прогресс в этой области очевиден.

"Мы теперь можем проводить всесторонние исследования, которые ранее были недоступны из-за ограничений, связанных с высоким давлением", — подчеркнул Хванг.

Что это значит для науки

Более доступные сверхпроводники могут изменить будущее квантовых технологий. Они обеспечат стабильные платформы для кубитов, которые менее подвержены декогеренции, а также помогут создать энергетические сети, передающие электричество без потерь.

Какие сложности предстоит преодолеть

Несмотря на успехи, пока остаётся проблема качества образцов. Любые структурные дефекты или изменения в составе кислорода могут негативно повлиять на сверхпроводимость.

"Чтобы сделать материал пригодным для практического использования, необходимо оптимизировать условия синтеза и улучшить качество тонкоплёночных структур", — пояснили авторы исследования.

Открытие, сделанное учёными, может стать ключевым шагом к созданию сверхпроводников нового поколения. Если удастся стабилизировать никелаты при ещё более высоких температурах, это приведёт к революции в электронике, энергетике и квантовых вычислениях.

Уточнения

Материа́л (от лат. materialis — «вещество») — вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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