Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи

Учёные провели необычный эксперимент: внедрили человеческий ген FOXP2 в геном мышей. Этот ген играет ключевую роль в развитии речи у человека, и его появление у грызунов привело к изменению их голосовых сигналов.
"Мы были поражены, обнаружив, что введение человеческого гена может так существенно повлиять на вокализацию у мышей", — заявила руководитель исследования Анна Иванова.
После генетической модификации мыши начали издавать звуки другой частоты и структуры. Учёные заметили, что изменился не только тембр их "голоса", но и поведение при общении. Это открытие может помочь в изучении механизмов формирования речи у человека.
"Изучение изменений в вокализации у генетически модифицированных мышей предоставляет уникальную возможность понять механизмы, лежащие в основе человеческой речи", — объяснил нейробиолог Сергей Петров.
Главный вывод исследования — генетические механизмы речи можно изучать на животных. В будущем это может помочь в лечении афазии, дислексии и других речевых нарушений. Однако у эксперимента есть и обратная сторона — он вызывает этические вопросы.
"Важно тщательно оценивать риски и моральные аспекты подобных исследований, чтобы избежать потенциальных негативных последствий", — подчеркнула биоэтик Мария Смирнова.
Исследования продолжаются, и учёные надеются, что изучение гена FOXP2 поможет глубже понять природу речи. Возможно, в будущем эта работа приведёт к прорывам в медицине и терапии речевых расстройств.
Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.
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