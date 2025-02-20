Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные провели необычный эксперимент: внедрили человеческий ген FOXP2 в геном мышей. Этот ген играет ключевую роль в развитии речи у человека, и его появление у грызунов привело к изменению их голосовых сигналов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vojtech.dostal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мышь

"Мы были поражены, обнаружив, что введение человеческого гена может так существенно повлиять на вокализацию у мышей", — заявила руководитель исследования Анна Иванова.

Как изменился голос мышей

После генетической модификации мыши начали издавать звуки другой частоты и структуры. Учёные заметили, что изменился не только тембр их "голоса", но и поведение при общении. Это открытие может помочь в изучении механизмов формирования речи у человека.

"Изучение изменений в вокализации у генетически модифицированных мышей предоставляет уникальную возможность понять механизмы, лежащие в основе человеческой речи", — объяснил нейробиолог Сергей Петров.

Что это значит для науки

Главный вывод исследования — генетические механизмы речи можно изучать на животных. В будущем это может помочь в лечении афазии, дислексии и других речевых нарушений. Однако у эксперимента есть и обратная сторона — он вызывает этические вопросы.

"Важно тщательно оценивать риски и моральные аспекты подобных исследований, чтобы избежать потенциальных негативных последствий", — подчеркнула биоэтик Мария Смирнова.

Исследования продолжаются, и учёные надеются, что изучение гена FOXP2 поможет глубже понять природу речи. Возможно, в будущем эта работа приведёт к прорывам в медицине и терапии речевых расстройств.

Уточнения

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.

