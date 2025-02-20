Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте об этом навсегда: топ-3 устаревших зимних тренда от стилистов
Анастасия Волочкова раскрыла, почему Игоря Вдовина не будет на свадьбе дочери
Европа в кризисе. Глава МИД Норвегии сделал заявление
Бешеный рост мышц: 5 упражнений, которые сделают квадрицепсы стальными
Колесо спустило, компрессора нет: 7 сомнительных идей, которые точно стоит попробовать
Не только собаки помнят хозяев — морские лещи тоже не забудут, кто их кормил
Бабушка научила меня этому трюку, и теперь я всегда готовлю баклажаны так
Мучают боли в коленях и спине? Виноваты слабые бедра – исправляем с помощью этих упражнений
Соседи думают, что у вас секретный сорт смородины? Просто не рассказывайте им про удобрения

Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи

1:48
Наука

Учёные провели необычный эксперимент: внедрили человеческий ген FOXP2 в геном мышей. Этот ген играет ключевую роль в развитии речи у человека, и его появление у грызунов привело к изменению их голосовых сигналов.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Vojtech.dostal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

"Мы были поражены, обнаружив, что введение человеческого гена может так существенно повлиять на вокализацию у мышей", — заявила руководитель исследования Анна Иванова.

Как изменился голос мышей

После генетической модификации мыши начали издавать звуки другой частоты и структуры. Учёные заметили, что изменился не только тембр их "голоса", но и поведение при общении. Это открытие может помочь в изучении механизмов формирования речи у человека.

"Изучение изменений в вокализации у генетически модифицированных мышей предоставляет уникальную возможность понять механизмы, лежащие в основе человеческой речи", — объяснил нейробиолог Сергей Петров.

Что это значит для науки

Главный вывод исследования — генетические механизмы речи можно изучать на животных. В будущем это может помочь в лечении афазии, дислексии и других речевых нарушений. Однако у эксперимента есть и обратная сторона — он вызывает этические вопросы.

"Важно тщательно оценивать риски и моральные аспекты подобных исследований, чтобы избежать потенциальных негативных последствий", — подчеркнула биоэтик Мария Смирнова.

Исследования продолжаются, и учёные надеются, что изучение гена FOXP2 поможет глубже понять природу речи. Возможно, в будущем эта работа приведёт к прорывам в медицине и терапии речевых расстройств.

Уточнения

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Авто
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его Аудио 
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер Заплати себе и разбогатей. ТОП-12 лайфхаков для финансовых накоплений Дмитрий Плотников Требование России о наказании киевского режима за преследование УПЦ поддержано в США. Будут ли приняты меры? Любовь Степушова
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Анастасия Волочкова раскрыла, почему Игоря Вдовина не будет на свадьбе дочери
Европа в кризисе. Глава МИД Норвегии сделал заявление
Колесо спустило, компрессора нет: 7 сомнительных идей, которые точно стоит попробовать
Бешеный рост мышц: 5 упражнений, которые сделают квадрицепсы стальными
Не только собаки помнят хозяев — морские лещи тоже не забудут, кто их кормил
Бабушка научила меня этому трюку, и теперь я всегда готовлю баклажаны так
Соседи думают, что у вас секретный сорт смородины? Просто не рассказывайте им про удобрения
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Мучают боли в коленях и спине? Виноваты слабые бедра – исправляем с помощью этих упражнений
Меган Маркл может подать в суд на Дональда Трампа: что разозлило герцогиню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.