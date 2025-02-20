Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров

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В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако вместе с удобством они приносят и новые риски. Злоумышленники используют вредоносные приложения для кражи личных данных и финансовых средств.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина ругается на телефон

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин выделяет три основных признака, по которым можно распознать опасные приложения.

1. Избыточные разрешения

Некоторые приложения требуют доступ к функциям, не связанным с их основной задачей. Например, простая игра запрашивает доступ к камере или микрофону. Это может свидетельствовать о попытке собрать личные данные пользователя.

"Такие приложения часто используют собранную информацию для таргетированной рекламы, но данные могут быть проданы и менее добросовестным компаниям", — подчеркивает Немкин .

2. Сторонняя реклама и всплывающие окна

Приложения, которые постоянно показывают нежелательную рекламу или перенаправляют на подозрительные сайты, могут быть заражены вирусами. Это не только раздражает, но и ставит под угрозу безопасность устройства.

"Такие программы могут постоянно показывать пользователю рекламу, перенаправлять его на мошеннические сайты или даже скачивать дополнительные вредоносные программы без его ведома", — отмечает Немкин.

3. Скачивание из непроверенных источников

Установка приложений из сторонних сайтов или магазинов повышает риск заражения устройства. Фальшивые приложения могут маскироваться под популярные сервисы, такие как банковские приложения или социальные сети, с целью кражи личных данных.

"Человек может думать, что скачивает официальное приложение банка или социальной сети, а на самом деле устанавливает вредоносную программу", — предупреждает Немкин.

Как защитить себя

Скачивайте приложения только из официальных источников. Это снижает вероятность установки вредоносного ПО.

Внимательно изучайте запрашиваемые разрешения. Если приложение требует доступ к данным, не связанным с его функциями, стоит насторожиться.

Обращайте внимание на отзывы и рейтинги. Негативные комментарии могут указать на потенциальные проблемы с приложением.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет защитить ваши личные данные и сохранить устройство в безопасности, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.

