Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако вместе с удобством они приносят и новые риски. Злоумышленники используют вредоносные приложения для кражи личных данных и финансовых средств.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин выделяет три основных признака, по которым можно распознать опасные приложения.
Некоторые приложения требуют доступ к функциям, не связанным с их основной задачей. Например, простая игра запрашивает доступ к камере или микрофону. Это может свидетельствовать о попытке собрать личные данные пользователя.
"Такие приложения часто используют собранную информацию для таргетированной рекламы, но данные могут быть проданы и менее добросовестным компаниям", — подчеркивает Немкин .
Приложения, которые постоянно показывают нежелательную рекламу или перенаправляют на подозрительные сайты, могут быть заражены вирусами. Это не только раздражает, но и ставит под угрозу безопасность устройства.
"Такие программы могут постоянно показывать пользователю рекламу, перенаправлять его на мошеннические сайты или даже скачивать дополнительные вредоносные программы без его ведома", — отмечает Немкин.
Установка приложений из сторонних сайтов или магазинов повышает риск заражения устройства. Фальшивые приложения могут маскироваться под популярные сервисы, такие как банковские приложения или социальные сети, с целью кражи личных данных.
"Человек может думать, что скачивает официальное приложение банка или социальной сети, а на самом деле устанавливает вредоносную программу", — предупреждает Немкин.
Скачивайте приложения только из официальных источников. Это снижает вероятность установки вредоносного ПО.
Внимательно изучайте запрашиваемые разрешения. Если приложение требует доступ к данным, не связанным с его функциями, стоит насторожиться.
Обращайте внимание на отзывы и рейтинги. Негативные комментарии могут указать на потенциальные проблемы с приложением.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет защитить ваши личные данные и сохранить устройство в безопасности, сообщает "Царьград".
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