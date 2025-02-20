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WhatsApp* отключается для миллионов пользователей: рассказываем, остаётесь ли вы в игре

2:44
Наука

С 1 января 2025 года популярный мессенджер WhatsApp* прекратит поддержку ряда устаревших моделей смартфонов, работающих на Android KitKat и более ранних версиях операционной системы. Это решение затронет устройства, выпущенные более десяти лет назад, включая модели от Samsung, Motorola, HTC, LG и Sony.

Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном
Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном

Какие устройства попадут под ограничения

В список вошли 19 моделей смартфонов, среди которых:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.
  • Motorola: Moto G (1-го поколения), Razr HD, Moto E 2014 года.
  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Пользователям этих устройств рекомендуется перенести данные WhatsApp* на более современные смартфоны до указанной даты, иначе история чатов и медиафайлы могут быть утрачены.

Почему прекращается поддержка

Компания, владеющая WhatsApp*, объясняет это решение необходимостью внедрения новых функций, включая элементы искусственного интеллекта, которые требуют более мощного аппаратного обеспечения. Старые устройства не способны обеспечить стабильную работу обновленного приложения.

Что делать пользователям устаревших смартфонов

Рекомендуется:

  1. Создать резервную копию данных: сохраните историю чатов и медиафайлы.
  2. Перенести данные на новое устройство: приобретите современный смартфон и восстановите данные из резервной копии.

Это позволит продолжить использование WhatsApp* без потери информации.

А как же пользователи iPhone

С 5 мая 2025 года WhatsApp* прекратит поддержку iPhone, работающих на версиях iOS ниже 15.1, что затронет модели iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Пользователям этих устройств также рекомендуется обновить свои смартфоны для дальнейшего использования мессенджера.

Технологии стремительно развиваются, и поддержание актуальности программного обеспечения требует отказа от устаревших устройств. Чтобы обеспечить безопасность и доступ к новым функциям, пользователям рекомендуется своевременно обновлять свои гаджеты, сообщает "Царьград".

*принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

Уточнения

Пользователь — лицо или организация, которое использует действующую систему для выполнения конкретной функции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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