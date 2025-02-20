WhatsApp* отключается для миллионов пользователей: рассказываем, остаётесь ли вы в игре

С 1 января 2025 года популярный мессенджер WhatsApp* прекратит поддержку ряда устаревших моделей смартфонов, работающих на Android KitKat и более ранних версиях операционной системы. Это решение затронет устройства, выпущенные более десяти лет назад, включая модели от Samsung, Motorola, HTC, LG и Sony.
В список вошли 19 моделей смартфонов, среди которых:
Пользователям этих устройств рекомендуется перенести данные WhatsApp* на более современные смартфоны до указанной даты, иначе история чатов и медиафайлы могут быть утрачены.
Компания, владеющая WhatsApp*, объясняет это решение необходимостью внедрения новых функций, включая элементы искусственного интеллекта, которые требуют более мощного аппаратного обеспечения. Старые устройства не способны обеспечить стабильную работу обновленного приложения.
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Это позволит продолжить использование WhatsApp* без потери информации.
С 5 мая 2025 года WhatsApp* прекратит поддержку iPhone, работающих на версиях iOS ниже 15.1, что затронет модели iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Пользователям этих устройств также рекомендуется обновить свои смартфоны для дальнейшего использования мессенджера.
Технологии стремительно развиваются, и поддержание актуальности программного обеспечения требует отказа от устаревших устройств. Чтобы обеспечить безопасность и доступ к новым функциям, пользователям рекомендуется своевременно обновлять свои гаджеты, сообщает "Царьград".
*принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.
Пользователь — лицо или организация, которое использует действующую систему для выполнения конкретной функции.
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