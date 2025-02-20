Чистая энергия будущего: найден способ повысить КПД солнечных панелей

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные создали высокоэффективные солнечные элементы нового поколения

Перовскит, который когда-то считался "невозможным материалом" для солнечных батарей, сегодня открывает новые горизонты в энергетике.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Несмотря на то, что этот минерал был обнаружен ещё в XIX веке, его нестабильность и низкая эффективность долгое время препятствовали его практическому применению. Однако современные исследования в области материаловедения кардинально изменили ситуацию.

Учёные из Северо-Западного педагогического университета в Китае добились значительного прорыва, создав четырёхконтактные тандемные солнечные элементы, объединяющие перовскит и медь-индий-галлий-селенид (CIGS).

Уникальная структура этой разработки позволяет улавливать более широкий спектр солнечного света, что увеличивает общую эффективность устройства. В результате их элемент достиг рекордной эффективности в 29,36%.

Главной технологической особенностью стало использование метода stepwise и отжига с применением диметилсульфоксида, что позволило улучшить качество перовскитной плёнки. Благодаря этому кристалличность материала значительно возросла, а размер зёрен увеличился, что улучшило проводимость и стабильность элемента.

Высокая эффективность новых солнечных батарей открывает перспективы для их массового внедрения. Такие элементы позволяют получать больше энергии при меньших габаритах, что снижает стоимость и делает возобновляемые источники энергии более доступными. В перспективе технология может изменить рынок фотоэлектрической энергетики, ускорив отказ от традиционных кремниевых панелей и снизив затраты на солнечную энергию.

Уточнения

Перовски́т — сравнительно редкий для поверхности Земли минерал, титанат кальция.

