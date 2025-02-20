Астрономы обнаружили 2444 активные черные дыры, поглощающие вещество из окружающей их материи

Во Вселенной больше черных дыр, чем мы думали — а что, если они уже ближе, чем кажется

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили 2444 активные черные дыры, поглощающие вещество из окружающей их материи. Об этом пишет ScienceAlert. Значительная часть из них — сверхмассивные. Это означает, что, вероятно, существует гораздо больше сверхмассивных черных дыр, чем ранее предполагалась.

Фото: Веб-сайт НАСА Квазар

Сверхмассивные черные дыры можно найти в центрах всех крупных, хорошо сформированных галактик. Они являются ядрами, вокруг которых вращаются галактики, и их массы огромны. Например, масса сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути в 4,3 миллиона раз превышает массу Солнца.

Сейчас неизвестно, как черные дыры становятся такими большими. Современные теоретические модели предполагают, что одним из путей роста является слияние черных дыр, которые растут вместе с галактиками.

Уточнения

Двойная чёрная дыра — система, состоящая из двух чёрных дыр, вращающихся по тесной орбите друг вокруг друга.

