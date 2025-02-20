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Осколок крупнейшего на планете айсберга получил название

1:38
Наука

В море Скоша откололся ледяной фрагмент площадью примерно 80 квадратных километров от крупнейшего в мире айсберга, который получил название A23b. Эта информация поступила из пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

лёд
Фото: Wikipedia by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лёд

В конце января под воздействием теплой воды океана и процесса таяния айсберг A23a, являющийся самым внушительным в мире, утратил часть своей площади — около 80 квадратных километров. Специалисты Национального ледового центра США определили осколок ледяного гиганта как A23b, как указано в сообщении.

На текущий момент A23a находится в южной части Атлантического океана, в море Скоша, и движется в северо-западном направлении, находясь на расстоянии 300 километров от архипелага Южная Георгия. По информации ААНИИ, за последние две недели айсберг смог преодолеть 70 километров, передает РИА Новости.

Этот величественный айсберг A23a, размеры которого почти в два раза больше площади Санкт-Петербурга, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более трех десятилетий он оставался зажатым в центральной части моря Уэдделла. Однако в середине ноября 2023 года он вновь активировался и начал движение, в результате чего его вынесло на открытые воды.

 

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды — около 1025 кг/м³, то около 90 % объёма айсберга находится под водой. Следовательно, 10 % объёма айсберга находится над водой.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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