Ученые придумали, как насытить организм важным микроэлементом

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Сибирского государственного языка и культуры (СКФУ) разработали метод синтеза наночастиц селена, предназначенных для использования в кисломолочных продуктах. Они считают, что добавление этой субстанции в рацион может помочь преодолеть серьезную проблему недостатка селена, с которой сталкивается немалое количество людей по всему миру. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Селен (Se) представляет собой жизненно важный микроэлемент, который оказывает положительное влияние на работу иммунной системы как человека, так и животных. Он является компонентом аминокислоты селеноцистеина, которая необходима для синтеза ключевых белков и ферментов. Тем не менее, недостаток селена в рационе может привести к различным проблемам со здоровьем, включая снижение иммунной функции, сердечно-сосудистые расстройства, трудности с репродукцией у мужчин и женщин, дисфункцию щитовидной железы, неврологические расстройства и деформации опорно-двигательной системы, передает РИА Новости.

В ходе своих исследований ученые СКФУ синтезировали наночастицы селена с радиусом 16 нанометров из селенистой кислоты, восстанавливая ее при помощи аскорбиновой кислоты. Стабилизацию частиц обеспечил полисорбат (Tween 80), который является зарегистрированной пищевой добавкой под кодом Е433. Исследователи установили, что добавление данного комплекса наночастиц SeNPs-Tween в молоко способствует активному росту молочнокислых бактерий.

Уточнения

Селе́н (химический символ — Se, от лат. Selenium) — химический элемент 16-й группы (по короткопериодной форме — главной подгруппы шестой группы, VIA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 34.



