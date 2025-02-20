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В районе вулканического разлома давление магмы растет, ученый рассказал о ситуации в Санторини

Магма поднимается, земля содрогается — Санторини может пережить новые потрясения
Наука

Ученые заявили, что толчки в районе Санторини вызваны увеличением силы давления магмы под землей. На данный момент точно неизвестно, как долго будет продолжаться подземное давление магмы, вызывающее небольшие и умеренные землетрясения с силой порядка 5 баллов по шкале Рихтера. Об этом пишет газета "Катимерини".

Санторини
Фото: Официальный туристический портал острова Санторини
Санторини

Землетрясения продлятся значительное количество времени, сопровождаемые всплесками и спадами, но это снижает вероятность очень сильного землетрясения, об этом заявляют ученые. Подъем магмы сочетается с тектоническим движением, присутствующим в этом регионе. Магма проталкивается через линии разломов, и они разрушаются.

Ученые заявляют, что как будто чья-то невидимая рука давит на остров. Это связано с сейсмической активностью.

Уточнения

Магма — расплавленная масса под твёрдой земной корой.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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