Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались

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2:16
Наука

Каждый день наш мозг сталкивается с множеством решений, от выбора ресторана до кардинальных изменений в жизни.

Мозг, принятие решений
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media
Мозг, принятие решений

Но как именно мы оцениваем риск и вознаграждение при принятии таких решений? Ответ на этот вопрос может раскрыть новое исследование учёных из Гарвардского университета.

Исследование, показало, что мозг мышей использует две разные группы клеток для оценки результатов выборов. Одна группа клеток связана с положительными результатами (выше среднего), а другая — с негативными (ниже среднего).

Эти клетки работают вместе, помогая организму учитывать все возможные последствия принятия решения.

"Наши результаты показывают, что мозг млекопитающих может более детально учитывать риски и вознаграждения, чем мы предполагали раньше", — говорит  соавтор исследования Ян Другович.

Если эти выводы подтвердятся у людей, они могут значительно изменить наше понимание того, как мы принимаем решения и что происходит с этим процессом при нарушениях в системе вознаграждения, например, при депрессии или зависимости.

Алгоритмы машинного обучения и принятие решений

В своей работе учёные использовали концепции машинного обучения, которые позволяют оценить весь спектр возможных вознаграждений, а не просто усреднённые результаты, как это делает традиционная нейробиология.

Они выяснили, что такой подход помогает лучше объяснить активность дофамина, нейромедиатора, играющего ключевую роль в оценке вознаграждения.

Эксперименты на мышах показали, что активность клеток в вентральном стриатуме помогает им различать вознаграждения разной ценности.

Когда активировались "оптимистичные" нейроны, мышь ожидала более ценное вознаграждение, а когда отключались "пессимистичные" — мышь считала, что вознаграждение будет менее привлекательным.

Перспективы исследований

Исследователи надеются, что дальнейшие эксперименты помогут углубить понимание того, как мозг делает выборы в условиях неопределённости и как эти данные могут помочь при лечении заболеваний, связанных с нарушениями принятия решений.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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