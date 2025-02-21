Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх
Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались
Стабильный сахар без жёстких диет — какие продукты работают как натуральный балансер
Когда Check Engine — пустяк, а когда он предупреждает о серьёзной проблеме

Мёртвая галактика возрождается: что стало причиной загадочной вспышки

2:22
Наука

В нашем бескрайнем космосе встречаются даже самые неожиданные явления. Одно из них связано с мёртвой галактикой, которая, казалось бы, уже давно отошла в прошлое, но вдруг подала знак жизни — загадочную вспышку, привлекшую внимание астрономов.

Галактика NGC 1546
Фото: NASA by David Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Галактика NGC 1546

Загадочная вспышка из мёртвой галактики: как космос разгадывает свою тайну

Речь идет о новых исследованиях, опубликованных в журнале The Astrophysical Journal Letters 21 января, которые описывают странный случай: мёртвая галактика испускает серию быстрых радиовсплесков (FRB).

Эти вспышки — кратковременные импульсы радиоволн, которые способны на мгновение затмить целую галактику. Они происходят, как правило, в активных звездообразующих областях, а не в древних, уже "сгоревших" системах.

"Из тысячи зарегистрированных FRB лишь малая часть имеет связь с галактиками, где они были зафиксированы". — объяснила Тарране Эфтехари, астроном из Северо-Западного университета.

Обычно это молодые, энергичные галактики, где происходят процессы звездообразования. Но этот случай стал исключением.

Вспышка пришла с окраин древней галактики возрастом 11 миллиардов лет, которая должна была давно прекратить своё существование как источник новых звёзд.

"Это открытие ставит под сомнение существующие теории происхождения FRB", — говорит Эфтехари.

Группа исследователей сосредоточилась на 22 сигналах, обнаруженных в период с февраля по ноябрь 2024 года с помощью радиотелескопов CHIME в Канаде, и пришла к выводу, что всплеск может быть связан с необычным объектом на границе мёртвой галактики.

Что могло вызвать этот аномальный сигнал?

Одна из теорий — столкновение двух старых звёзд. Также не исключается, что белый карлик, последний этап жизни звезды, разрушился, породив эту вспышку.

В будущем ученые надеются раскрыть тайну этих загадочных событий. С подключением новых телескопов CHIME исследователи рассчитывают обнаружить сотни подобных сигналов и продолжить изучать их природу, чтобы ответить на вопросы о происхождении FRB.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх
Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались
Стабильный сахар без жёстких диет — какие продукты работают как натуральный балансер
Когда Check Engine — пустяк, а когда он предупреждает о серьёзной проблеме
Не всё дорогое — хорошее: как дешёвые корма часто оказываются лучше кормов премиум-класса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.