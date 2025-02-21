Мёртвая галактика возрождается: что стало причиной загадочной вспышки

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В нашем бескрайнем космосе встречаются даже самые неожиданные явления. Одно из них связано с мёртвой галактикой, которая, казалось бы, уже давно отошла в прошлое, но вдруг подала знак жизни — загадочную вспышку, привлекшую внимание астрономов.

Фото: NASA by David Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика NGC 1546

Загадочная вспышка из мёртвой галактики: как космос разгадывает свою тайну

Речь идет о новых исследованиях, опубликованных в журнале The Astrophysical Journal Letters 21 января, которые описывают странный случай: мёртвая галактика испускает серию быстрых радиовсплесков (FRB).

Эти вспышки — кратковременные импульсы радиоволн, которые способны на мгновение затмить целую галактику. Они происходят, как правило, в активных звездообразующих областях, а не в древних, уже "сгоревших" системах.

"Из тысячи зарегистрированных FRB лишь малая часть имеет связь с галактиками, где они были зафиксированы". — объяснила Тарране Эфтехари, астроном из Северо-Западного университета.

Обычно это молодые, энергичные галактики, где происходят процессы звездообразования. Но этот случай стал исключением.

Вспышка пришла с окраин древней галактики возрастом 11 миллиардов лет, которая должна была давно прекратить своё существование как источник новых звёзд.

"Это открытие ставит под сомнение существующие теории происхождения FRB", — говорит Эфтехари.

Группа исследователей сосредоточилась на 22 сигналах, обнаруженных в период с февраля по ноябрь 2024 года с помощью радиотелескопов CHIME в Канаде, и пришла к выводу, что всплеск может быть связан с необычным объектом на границе мёртвой галактики.

Что могло вызвать этот аномальный сигнал?

Одна из теорий — столкновение двух старых звёзд. Также не исключается, что белый карлик, последний этап жизни звезды, разрушился, породив эту вспышку.

В будущем ученые надеются раскрыть тайну этих загадочных событий. С подключением новых телескопов CHIME исследователи рассчитывают обнаружить сотни подобных сигналов и продолжить изучать их природу, чтобы ответить на вопросы о происхождении FRB.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

