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Солнце сияет, миллиарды звезд горят, а космос по-прежнему тёмный — куда пропадает свет

1:41
Наука

Почему космос, несмотря на яркое Солнце, погружен в темноту? Этот вопрос однажды задал ребенок астронавтам на Международной космической станции. Ответ кроется в природе света и особенностях космического пространства.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Свет и вакуум

Свет от Солнца распространяется во все стороны, но для его восприятия необходима среда, способная отражать или рассеивать его. На Земле атмосферные частицы рассеивают солнечный свет, создавая эффект голубого неба. В космосе же, где практически отсутствуют частицы, свет не находит, от чего отразиться, и пространство остается черным.

Почему мы видим освещенные объекты

Объекты в космосе, такие как планеты или космические станции, видимы, потому что они отражают солнечный свет. Однако между этими объектами — пустота, неспособная отражать свет, что создает ощущение темноты.

Фотометрический парадокс

Интересно, что еще в XIX веке астроном Генрих Ольберс задался вопросом: если Вселенная бесконечна и полна звезд, почему ночное небо темное? Этот "парадокс Ольберса" объясняется тем, что, несмотря на огромное количество звезд, их свет либо не достигает нас из-за огромных расстояний, либо Вселенная не достаточно стара, чтобы весь свет успел дойти до Земли.

Таким образом, темнота космоса обусловлена отсутствием атмосферы, способной рассеивать свет, и огромными расстояниями между звездами, из-за которых их свет не освещает межзвездное пространство.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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