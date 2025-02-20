Солнце сияет, миллиарды звезд горят, а космос по-прежнему тёмный — куда пропадает свет

Почему космос, несмотря на яркое Солнце, погружен в темноту? Этот вопрос однажды задал ребенок астронавтам на Международной космической станции. Ответ кроется в природе света и особенностях космического пространства.
Свет от Солнца распространяется во все стороны, но для его восприятия необходима среда, способная отражать или рассеивать его. На Земле атмосферные частицы рассеивают солнечный свет, создавая эффект голубого неба. В космосе же, где практически отсутствуют частицы, свет не находит, от чего отразиться, и пространство остается черным.
Объекты в космосе, такие как планеты или космические станции, видимы, потому что они отражают солнечный свет. Однако между этими объектами — пустота, неспособная отражать свет, что создает ощущение темноты.
Интересно, что еще в XIX веке астроном Генрих Ольберс задался вопросом: если Вселенная бесконечна и полна звезд, почему ночное небо темное? Этот "парадокс Ольберса" объясняется тем, что, несмотря на огромное количество звезд, их свет либо не достигает нас из-за огромных расстояний, либо Вселенная не достаточно стара, чтобы весь свет успел дойти до Земли.
Таким образом, темнота космоса обусловлена отсутствием атмосферы, способной рассеивать свет, и огромными расстояниями между звездами, из-за которых их свет не освещает межзвездное пространство.
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.
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