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Средиземное море хранит тайну: учёные поймали призрачную частицу с запредельной энергией

2:21
Наука

Представьте частицу, способную пронзить всю Землю, не оставив и следа. Именно такую загадочную частицу — нейтрино с рекордной энергией — недавно зафиксировали в глубинах Средиземного моря.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Что такое нейтрино

Нейтрино — это субатомные частицы без электрического заряда и почти без массы, которые практически не взаимодействуют с материей. Их называют "частицами-призраками" из-за способности проходить сквозь любые объекты, включая наше тело, не оставляя следов.

Уникальное открытие

13 февраля 2023 года детектор ARCA, часть нейтринного телескопа KM3NeT, расположенного на глубине 3450 метров в Средиземном море, зафиксировал нейтрино с энергией около 220 петаэлектронвольт (ПэВ). Это примерно в 30 раз превышает энергию всех ранее обнаруженных нейтрино.

Как удалось обнаружить

Нейтринный телескоп KM3NeT состоит из тысяч оптических модулей, погруженных на большую глубину. Когда высокоэнергетическое нейтрино взаимодействует с молекулами воды, оно порождает мюон, который, в свою очередь, вызывает вспышку черенковского излучения — слабого голубого света. Именно эти вспышки фиксируют детекторы, позволяя ученым определить энергию и направление частицы.

Возможное происхождение

Ученые предполагают, что столь энергичное нейтрино могло возникнуть за пределами нашей галактики. Возможные источники включают активные ядра галактик, известные как блазары, где сверхмассивные черные дыры выбрасывают мощные струи плазмы, направленные в сторону Земли. Альтернативная гипотеза — нейтрино могло образоваться в результате взаимодействия космических лучей с фотонами реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва.

Значение открытия

Обнаружение нейтрино с такой высокой энергией открывает новые горизонты в изучении экстремальных астрофизических явлений. Это достижение подчеркивает потенциал нейтринной астрономии в раскрытии тайн Вселенной и понимании процессов, происходящих в ее самых далеких и энергичных уголках.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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