Биологические часы не запрограммированы генами: их реально замедлить — вот как

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2:40
Наука

Новое исследование учёных из Оксфордского университета показало, что на продолжительность жизни и риск преждевременной смерти больше влияет окружающая среда, чем генетика. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, основано на анализе данных почти полумиллиона человек из UK Biobank и охватывает влияние 164 факторов среды и генетических рисков на 22 возрастных заболевания.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Выяснилось, что факторы окружающей среды объясняют 17% вариативности риска смерти, тогда как влияние генетики составляет менее 2%. Среди 25 ключевых независимых факторов наибольшее воздействие на смертность и старение оказали курение, уровень дохода, условия жизни и физическая активность.

Курение связано с 21 заболеванием, социально-экономический статус (доход, жильё, занятость) — с 19, а физическая активность — с 17. При этом 23 из 25 факторов поддаются изменению, что даёт людям возможность влиять на своё здоровье и продлевать жизнь.

Учёные также установили, что воздействие окружающей среды с раннего детства играет важную роль в процессе старения. Например, масса тела в 10 лет и курение матери во время беременности могут сказываться на рисках заболеваний и преждевременной смерти на протяжении всей жизни.

Наибольшее влияние факторов среды зафиксировано в развитии болезней лёгких, сердца и печени. В то же время генетическая предрасположенность чаще определяет вероятность развития деменции и рака молочной железы.

"Многие серьёзные болезни можно предотвратить, изменив образ жизни и социальную политику. Хотя генетика важна, основное влияние на хронические заболевания оказывают факторы окружающей среды", — отметила профессор эпидемиологии Оксфордского университета Корнелия ван Дуйн, старший автор исследования из Центра изучения народонаселения Оксфордского университета.

Для оценки биологического старения исследователи использовали метод "часы старения", основанный на анализе уровня белков в крови. Этот метод подтвердил свою эффективность не только в UK Biobank, но и в двух масштабных исследованиях в Китае и Финляндии.

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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