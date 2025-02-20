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Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней

3:29
Наука

Согласно последним сведениям, предоставленным NASA, предполагаемая траектория движения астероида, размеры которого сравнимы с башней Биг-Бена, пролегает над территориями, где расположены некоторые из наиболее плотно населенных мегаполисов планеты.

Ранняя Земля
Фото: Flickr by Free Public Domain Illustrations by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранняя Земля

На текущий момент вероятность того, что астероид 2024 YR4 столкнется с Землей 22 декабря 2032 года, оценивается в 2,6%. Это делает его наиболее значительной угрозой из космоса за последние двадцать лет.

Исследователи определили, что зона риска, связанная с возможным падением этого небесного тела, охватывает обширные регионы, начиная от Тихого океана, пересекает Южную Америку, Атлантический океан, африканский континент, Ближний Восток и заканчивается в Азии.

Эта траектория затрагивает восемь из ста крупнейших по численности населения городов мира, включая Боготу, Абиджан, Лагос, Хартум, Мумбаи, Калькутту и Дакку.

В совокупности в этих мегаполисах проживает свыше 110 миллионов человек. Потенциальная разрушительная сила астероида 2024 YR4 эквивалентна взрыву 8 миллионов тонн тротила, что в 500 раз превышает мощность атомной бомбы, примененной в Хиросиме.

Радиус зоны поражения в случае падения астероида может достигать 50 километров, хотя специалисты НАСА и других космических агентств выражают надежду, что угроза для планеты окажется минимальной.

НАСА уже провело успешные испытания технологий, направленных на изменение траектории астероидов. В частности, в 2022 году в рамках миссии DART был изменен курс двойного астероида, размеры которого вдвое превышали параметры астероида 2024 YR4.

Китай также планирует провести испытания по отклонению астероидов в 2027 году, но на объекте меньшего размера.

Международные космические агентства активно разрабатывают меры противодействия угрозе, а две группы, созданные под эгидой ООН, занимаются уточнением траектории астероида и подготовкой возможных действий.

Наблюдения за астероидом 2024 YR4 с Земли будут продолжаться до апреля, после чего объект станет слишком тусклым для изучения и вновь появится в зоне видимости только в июне 2028 года.

НАСА задействует крупнейший телескоп в истории для более детального анализа траектории, размеров и состава астероида. Представитель NASA Моли Вассер в своем блоге сообщила, что космический телескоп Джеймса Уэбба начнет наблюдения за астероидом в марте 2025 года.

По словам специалистов, по мере накопления данных о движении астероида вероятность его столкновения с Землей станет более определенной. Не исключено, что астероид 2024 YR4 будет исключен из списка потенциально опасных объектов, как это уже происходило с другими небесными телами, ранее считавшимися угрозой. Но также и существует вероятность, что риск столкновения продолжит увеличиваться.

Уточнения

Астеро́ид — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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