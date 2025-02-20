Экзопланета Тилос: её атмосфера удивила учёных

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы заглянули в атмосферу планеты за пределами солнечной системы, впервые картографируя её 3D-структуру.

Фото: arXiv.org by Fei Dai et al., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Экзопланета

Объединив все четыре телескопа Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, они обнаружили мощные ветры, переносящие химические элементы, такие как железо и титан, создавая сложные погодные паттерны в атмосфере планеты, пишет phys.

"Атмосфера этой планеты ведёт себя так, что ставит под сомнение наше понимание того, как работает погода — не только на Земле, но и на всех планетах. Это похоже на что-то из научной фантастики", — говорит Юлия Виктория Сейдл, исследовательница Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили и главный автор исследования, опубликованного в журнале Nature.

Планета WASP-121b (также известная как Тилос) находится на расстоянии около 900 световых лет в созвездии Пуппи. Это ультрагорячий Юпитер, газовый гигант, одна сторона планеты сжигает, так как всегда обращена к звезде, в то время как другая сторона значительно прохладнее.

Команда исследовала глубины атмосферы Тилоса и выявила различные ветры в отдельных слоях, сформировав карту 3D-структуры атмосферы. Это первый случай, когда астрономы смогли изучить атмосферу планеты за пределами нашей солнечной системы так глубоко и подробно.

"То, что мы обнаружили, удивительно: струя ветра вращает материал вокруг экватора планеты, в то время как отдельный поток на нижних уровнях атмосферы перемещает газ с горячей стороны на более холодную. Такой климат никогда ранее не наблюдался на других планетах", — говорит Сейдл, которая также является исследовательницей Лаборатории Лагранжа, входящей в состав Обсерватории Лазурного Берега во Франции.

Чтобы раскрыть 3D-структуру атмосферы экзопланеты, команда использовала прибор ESPRESSO на VLT, чтобы объединить свет всех четырех крупных телескопов в один сигнал. Этот комбинированный режим VLT собирает в четыре раза больше света, чем отдельный телескоп, раскрывая более слабые детали.

"VLT позволил нам исследовать три разных слоя атмосферы экзопланеты за один раз", — говорит соавтор исследования Леонардо А. дос Сантос, ассистент-астроном в Институте науки космического телескопа в Балтиморе, США.

Команда отслеживала движения железа, натрия и водорода, что позволило им проследить за ветрами в глубоких, средних и поверхностных слоях атмосферы планеты соответственно.

"Это действительно потрясающе, что мы способны изучать такие детали, как химический состав и погодные паттерны планеты на таком огромном расстоянии", — говорит Бибиана Принот, аспирантка Лундского университета в Швеции и ESO, которая возглавила сопутствующее исследование и является соавтором статьи в Nature.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



