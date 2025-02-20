Как естественные враги могут спасти фермерский урожай

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1:48
Наука

Использование пестицидов является одним из основных факторов кризиса биоразнообразия по всему миру.

Майский жук
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Hodnett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майский жук

Таковы результаты первого исследования, оценивающего влияние пестицидов на все виды в наземных и водных экосистемах, проведенного международной командой исследователей, в которую вошли Центр экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH) и Университет Суссекса.

Международное исследование, возглавляемое Восточно-Китайским университетом науки и технологий, было опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали более 1700 существующих лабораторных и полевых исследований влияния 471 типа пестицидов — инсектицидов, фунгицидов или гербицидов — в сельском, коммерческом или домашнем использовании.

Широкий спектр негативных эффектов был выявлен у более чем 800 видов, обитающих на суше и в воде, включая влияние на скорость роста, репродуктивный успех и даже поведение, такое как способность ловить добычу, находить растения для кормления, перемещаться или привлекать партнеров. Пестициды также могут влиять на метаболизм организмов и повреждать клетки.

Альтернативные варианты для фермеров включают посадку полевых цветов и создание "банков жуков", чтобы поддержать виды, которые едят вредителей. Варианты естественного контроля вредителей включают введение нематод, божьих коровок или клещей, которые можно купить онлайн, а также привлечение других естественных хищников, таких как лягушки, птицы и ежи. Физические барьеры, такие как сетка, могут предотвратить повреждения от гусениц и птиц, сообщает phys.

Уточнения

Немато́ды (лат. Nematoda, от греч. νήμα – нить и εἶδος – форма), или кру́глые че́рви, — тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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