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Защита от радиации по-уральски: дешево, сердито и работает

2:51
Наука

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали уникальные глиняные кирпичи, которые способны значительно ослаблять ионизирующее излучение до безопасного уровня. В их состав включены отходы уральской промышленности, что делает материал не только эффективным, но и экологически полезным. Эти кирпичи — доступный и удобный вариант для быстрого строительства защитных помещений, стен и сооружений вокруг объектов с высоким уровнем радиации. Описание технологии опубликовано в журнале Applied Radiation and Isotopes.

Радиация
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радиация

"Наши кирпичи содержат отходы металлургии, обладающие радиационно-защитными свойствами. Это позволяет одновременно создать надежный материал и утилизировать отходы", — поясняет научный руководитель проекта, доцент кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ, Олег Ташлыков.

Разработка новых материалов

Цель учёных — создать целую линейку защитных материалов, которые будут основаны не только на глине, но и на цементных растворах, бетоне и искусственных полимерах. Они должны обеспечивать защиту от различных типов излучения в зависимости от специфики радиоактивных загрязнений. Такие материалы могут применяться на атомных электростанциях, в хранилищах радиоактивных отходов, а также в медицинских учреждениях, где используются рентгеновские установки и облучающие устройства.

"Вольфрам надёжно защищает от излучения, но дорог. Свинец дешевле, но токсичен и деформируется. Наши кирпичи прочны, долговечны и доступны, что снижает затраты на биозащиту", — объясняет Олег Ташлыков.

Испытания и перспективы

Для проверки защитных свойств кирпичей учёные используют высокоточные расчётные коды, а испытания проходят на реакторной установке Института реакторных материалов госкорпорации "Росатом" в Заречном (Свердловская область) и на заводе герметизирующих материалов в Дзержинске (Нижегородская область). Разработкой уже заинтересовались как российские, так и зарубежные предприятия атомной промышленности.

В дальнейшем учёные планируют продолжить изучение механических и радиационно-защитных свойств различных природных веществ. Особенно их интересуют материалы, распространённые в странах-партнёрах "Росатома" — Турции, Египте и Бангладеш, где строятся атомные электростанции с участием российских специалистов. Вклад в исследование внёс и аспирант кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Махмуд Карем (Египет).

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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