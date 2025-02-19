Древние европейцы были каннибалами? Археологи сделали шокирующее открытие

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда археологов обнаружила в пещере Maszycka в Польше следы каннибализма.

Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Древний человек

Кости животных и человеческие останки, которые нашли специалисты, относятся к мадленской культуре, которая существовала 18 000 лет назад.

Ученые провели анализ 63 фрагментов человеческих останков и заметили на них следы порезов и намеренных переломов. По словам экспертов, таким образом древние люди пытались извлечь головной и костный мозг и отсоединить мышцы.

Автор научной публикации Франческ Маргинедас заявил, что расположение разрезов и их частотность не исключает каннибализм во время ритуальных практик, пишет nature. com.

Учёные считают, что употребление человеческой плоти было вызвано "крайней необходимостью", поскольку 18 000 лет назад наша планета только начинала выходить из последнего ледникового максимума. Потепление климата вызывало рост населения и обостряло конкуренцию за ресурсы.

Уточнения

Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. caníbal) — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида.

