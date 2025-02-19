Секреты Гималаев: редкий вид рыбы вновь найден после восьмидесяти лет исчезновения

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи заново открыли редкий вид рыбы, который считался вымершим после того, как его не наблюдали более восьми десятилетий.

Фото: commons.wikimedia.org by Cooper7979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Река

Последний раз змееголов Чел (или Channa amphibeus) был зафиксирован на образцах, собранных между 1918 и 1933 годами в Гималайском регионе Индии, что привело ученых к убеждению, что вид вымер, согласно статье, опубликованной недавно в журнале Zootaxa.

Однако три образца, собранные в 2024 году, а также фотодоказательства подтвердили, что вид выжил за последний век, несмотря на то, что его не удавалось обнаружить. Образцы были найдены на берегах реки Чел в городе Калимпонг в Западной Бенгалии после того, как исследователи узнали, что рыба употребляется в пищу местным племенем, говорится в статье.

На протяжении последних нескольких десятилетий проводились многочисленные поиски змееголова Чел, написал в Instagram биолог дикой природы Форрест Галант. Исследователям потребовались месяцы, чтобы найти рыбу, но они смогли положительно подтвердить её существование.

Образцы змееголова Чел были найдены в речной системе Чел, экосистеме, в которой этот вид является эндемичным, согласно статье. Эта пресноводная рыба, считающаяся самой неуловимой из змееголовов, известна своими ярко-зелеными чешуями и желтыми полосами. Она также является крупнейшей из змееголовов, согласно Фонду дикой природы Таккера, основанному в Мумбаи, который участвовал в повторном открытии, пишет abcnews.

Уточнения

Гимала́и — высочайшая горная система Земли. Гималаи расположены между Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге).

