Секреты Гималаев: редкий вид рыбы вновь найден после восьмидесяти лет исчезновения

Исследователи заново открыли редкий вид рыбы, который считался вымершим после того, как его не наблюдали более восьми десятилетий.
Последний раз змееголов Чел (или Channa amphibeus) был зафиксирован на образцах, собранных между 1918 и 1933 годами в Гималайском регионе Индии, что привело ученых к убеждению, что вид вымер, согласно статье, опубликованной недавно в журнале Zootaxa.
Однако три образца, собранные в 2024 году, а также фотодоказательства подтвердили, что вид выжил за последний век, несмотря на то, что его не удавалось обнаружить. Образцы были найдены на берегах реки Чел в городе Калимпонг в Западной Бенгалии после того, как исследователи узнали, что рыба употребляется в пищу местным племенем, говорится в статье.
На протяжении последних нескольких десятилетий проводились многочисленные поиски змееголова Чел, написал в Instagram биолог дикой природы Форрест Галант. Исследователям потребовались месяцы, чтобы найти рыбу, но они смогли положительно подтвердить её существование.
Образцы змееголова Чел были найдены в речной системе Чел, экосистеме, в которой этот вид является эндемичным, согласно статье. Эта пресноводная рыба, считающаяся самой неуловимой из змееголовов, известна своими ярко-зелеными чешуями и желтыми полосами. Она также является крупнейшей из змееголовов, согласно Фонду дикой природы Таккера, основанному в Мумбаи, который участвовал в повторном открытии, пишет abcnews.
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