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Чёрная дыра M87*: астрономы получили её изображение

Наука

Прошло несколько лет с момента, когда Телескоп горизонта событий (EHT) опубликовал первое изображение черной дыры в 2017 году.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Это фото вызывало сомнения у некоторых ученых, но в прошлом году EHT представил второе изображение черной дыры M87*, сделанное в 2018 году. Новое изображение подтверждает теорию общей относительности Эйнштейна.

Чтобы получить изображение черной дыры в галактике Мессье 87, потребовалось создать радиотелескоп диаметром около 10 000 километров. Поскольку диаметр Земли составляет 13 000 километров, EHT собрал данные из разных приемников и телескопов по всему миру, объединив их с помощью интерферометрии.

EHT обработал 250 петабайт данных за одну неделю, а сама обработка и публикация изображения заняли несколько лет. В проект был добавлен новый телескоп в Гренландии, и второе изображение M87* было представлено в 2024 году.

Второе изображение черной дыры, сделанное в апреле 2018 года, обрабатывалось шесть лет и подтвердило правильность наблюдений 2017 года. Сравнение изображений показало, что кольцо материи вокруг черной дыры вращается, как и ожидалось, с яркой частью, смещенной на 30 градусов.

M87* находится в 55 миллионах световых лет от нас и представляет собой сверхмассивную черную дыру, которая манипулирует материей и выбрасывает её с близкой к свету скоростью. Оба изображения показывают бурную активность черной дыры, подтверждая связь между диаметром горизонта событий и её массой.

Акреционный диск вокруг черной дыры, похожий на пончик, выглядит размытым из-за рассеяния света пылью в межзвездном пространстве. Тем не менее, изображение достаточно четкое, чтобы подтвердить вращение черной дыры и её ось вращения с мощным потоком материи, удаляющимся от M87.

Это подтверждение является важным шагом для глобального научного сотрудничества и помогает понять взаимодействие магнитных полей и потоков плазмы в акреционном диске, сообщает xataka.

Уточнения

Интерферометр — измерительный прибор, действие которого основано на явлении интерференции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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