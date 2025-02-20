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Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то

2:08
Наука

Известный нейробиолог поделилась простым, но эффективным методом, который может улучшить качество общения между людьми, особенно на первых свиданиях. Доктор Тара Сварт, эксперт по мозгу и старший преподаватель Массачусетского технологического института имени Слоуна, рассказала о невероятной силе человеческого разума.

Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз

Доктор Сварт, автор книг "Источник: открой свой разум, измени свою жизнь" и "Секреты Вселенной, наука о мозге", а также ведущая подкаста "Переосмысли себя", подчеркнула важность поддержания зрительного контакта во время разговора, особенно при взгляде в левый глаз собеседника. Этот метод, по ее словам, может усилить естественную реакцию связи в мозге и создать более сильную эмоциональную связь между людьми.

Эта техника, как объяснила доктор Сварт, имеет свои корни в детстве. Когда ребенок рождается, одним из основных способов, которым он узнает об эмоциях, является зрительный контакт с матерью. Поскольку большинство людей правши, они обычно держат своих детей левой рукой, оставляя свою доминирующую руку свободной. В результате, когда они смотрят в глаза своему ребенку, это обычно их правый глаз встречается с левым глазом ребенка.

Эти ранние взаимодействия существенно влияют на миндалевидное тело, область мозга, ответственную за обработку эмоций, устанавливая то, что доктор Сварт называет "эмоциональной резонансной петлей". Этот процесс создает сильную эмоциональную связь между матерью и ребенком, и, как считает доктор Сварт, может быть использован и во взрослых отношениях.

Доктор Сварт также подчеркнула, что совместное объятие и несколько шуток перед началом разговора могут помочь снизить защиту и начать процесс установления связи. Другие советы по языку тела, которые она рекомендовала, включали использование физических действий, таких как рукопожатия, объятия и поцелуи в щеку, которые могут помочь создать чувство дружбы и доверия.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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