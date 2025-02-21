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Духовные практики, которые считались противоположными, оказались почти идентичными

2:20
Наука

Новые научные данные подтверждают, что две, на первый взгляд, противоположные духовные практики — буддийская медитация дхьяна и христианская практика говорения на языках — имеют больше общего, чем считалось ранее.

Буддийский монах Тибета
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буддийский монах Тибета

Несмотря на различные формы и выражения, обе практики используют схожий механизм, приводящий к глубокому состоянию радости и отрешённости.

Спираль внимания, возбуждения и расслабления

В ходе исследования, проведённого учёными из Университета Макгилла, Университета Торонто и Университета Монаша, был выявлен феномен, который они назвали "спираль внимания, возбуждения и расслабления".

Этот ментальный цикл усиливает как спокойное медитативное состояние, так и эмоционально насыщенное переживание, связанное с говорением на языках.

Исследователи обнаружили, что обе практики, несмотря на различия, приводят к схожим физиологическим и когнитивным процессам.

В обоих случаях внимание сосредоточено на объекте: на дыхании или Боге, что вызывает чувство радости и облегчения.

Эта радость, в свою очередь, облегчает внимание и углубляет переживание, приводя к состоянию внутреннего спокойствия и блаженства.

"Насколько нам известно, эта спиралевидная динамика, ведущая к всё более глубокому и лёгкому блаженству, является новой идеей в психологических науках", — заявил ведущий исследователь Майкл Лифшиц.

Образование нового опыта

Исследование включало анализ свидетельств участников буддийских медитативных ретритов и христианских богослужений.

Они описывали мельчайшие моменты своих переживаний, а также проводился мониторинг мозговой активности практикующих.

Ранние результаты показывают, что обе практики задействуют когнитивный сдвиг, позволяющий достичь уникального погружения.

"Если мы сможем лучше понять этот процесс, мы, возможно, сможем помочь большему числу людей достичь глубокого состояния спокойствия и блаженства", — добавил Лифшиц.

Следующий шаг исследования — использование методов визуализации мозга для наблюдения физиологических изменений в реальном времени.

Уточнения

Духовная практика  — регулярные действия, предпринимаемые с целью изменения своего духовного состояния, культивирования духовного развития, получения духовного опыта. Совокупность духовных практик, применяемых человеком, часто называют его духовной работой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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