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12 лет в одиночестве на орбите — и вдруг снова в деле: как хакер оживил забытый спутник

1:51
Наука

В 2009 году Технический университет Берлина запустил на орбиту небольшой спутник BEESAT-1. Он был разработан для тестирования новых технологий и проведения научных экспериментов. Однако уже через два года начались проблемы: основной контроллер стал передавать некорректные данные телеметрии.

Спутник CloudSat в представлении художника
Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник CloudSat в представлении художника

Переключение на резервный контроллер временно спасло ситуацию, но в 2013 году отказал и он. Спутник считался непригодным к работе, и с тех пор его просто игнорировали.

Как спутник ожил спустя 12 лет

В 2025 году немецкий студент-хакер решил проверить, можно ли восстановить BEESAT-1. Он изучил архивные данные и обнаружил, что проблема связана не с механическим повреждением, а с сбоем программного обеспечения.

После анализа кода он нашел способ обойти ошибку, загрузил исправления и… спутник снова вышел на связь! Он начал передавать телеметрию, а затем отправил и первые изображения с бортовой камеры.

Чему нас учит эта история

Этот случай доказывает, что даже "мертвые" спутники можно вернуть к жизни, если подойти к делу с умом. BEESAT-1 стал напоминанием о важности программного обеспечения в космосе: железо может оставаться исправным десятилетиями, но ошибки в коде способны вывести систему из строя.

Что дальше

Теперь восстановленный BEESAT-1 снова используется для сбора данных, а его возрождение вдохновляет разработчиков искать новые способы продлевать жизнь спутникам на орбите. Возможно, в будущем хакеры не раз будут спасать "забытые" аппараты, которые мы уже списали со счетов.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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