Всё, что вам остаётся — просто наблюдать: как Google знает о вас больше, чем вы сами

В феврале 2025 года Google планирует внести значительные изменения в свою политику конфиденциальности, что может существенно повлиять на пользователей. С 16 февраля 2025 года компания позволит рекламодателям использовать метод идентификации устройств, известный как фингерпринтинг, который основывается на анализе программного и аппаратного обеспечения пользователя.
Фингерпринтинг — это метод, позволяющий идентифицировать устройство пользователя путем сбора информации о его программных и аппаратных характеристиках. В отличие от файлов cookie, этот метод не требует сохранения данных на устройстве пользователя, что затрудняет обнаружение и блокировку такого отслеживания.
Британский регулятор ICO выразил обеспокоенность по поводу внедрения фингерпринтинга, считая, что это угрожает конфиденциальности пользователей. Они подчеркивают, что такой подход может привести к нарушению прав на приватность и требуют от Google пересмотреть свои планы.
Согласно официальному заявлению компании, обновленные правила использования продуктов платформы Google вступят в силу 16 февраля 2025 года. Эти изменения связаны с развитием технологий защиты конфиденциальности, таких как обработка данных на устройстве пользователя, и направлены на улучшение пользовательского опыта при взаимодействии с продуктами Google.
Внедрение фингерпринтинга может привести к более точному таргетингу рекламы, но одновременно вызывает вопросы о защите персональных данных. Пользователи должны быть осведомлены о новых методах отслеживания и, при необходимости, принимать меры для защиты своей конфиденциальности.
Использование браузеров с усиленной защитой: некоторые браузеры предлагают функции, снижающие эффективность фингерпринтинга.
Регулярное обновление программного обеспечения: обновления могут включать улучшения в области безопасности и конфиденциальности.
Ознакомление с настройками конфиденциальности: пользователи должны регулярно проверять и настраивать параметры конфиденциальности в используемых сервисах.
В свете предстоящих изменений важно быть информированным и принимать осознанные решения относительно своей цифровой безопасности.
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