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Всё, что вам остаётся — просто наблюдать: как Google знает о вас больше, чем вы сами

2:36
Наука

В феврале 2025 года Google планирует внести значительные изменения в свою политику конфиденциальности, что может существенно повлиять на пользователей. С 16 февраля 2025 года компания позволит рекламодателям использовать метод идентификации устройств, известный как фингерпринтинг, который основывается на анализе программного и аппаратного обеспечения пользователя.

Google
Фото: commons.wikimedia.org by Noah_Loverbear, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Google

Что такое фингерпринтинг

Фингерпринтинг — это метод, позволяющий идентифицировать устройство пользователя путем сбора информации о его программных и аппаратных характеристиках. В отличие от файлов cookie, этот метод не требует сохранения данных на устройстве пользователя, что затрудняет обнаружение и блокировку такого отслеживания.

Реакция регуляторов

Британский регулятор ICO выразил обеспокоенность по поводу внедрения фингерпринтинга, считая, что это угрожает конфиденциальности пользователей. Они подчеркивают, что такой подход может привести к нарушению прав на приватность и требуют от Google пересмотреть свои планы.

Изменения в правилах использования продуктов Google

Согласно официальному заявлению компании, обновленные правила использования продуктов платформы Google вступят в силу 16 февраля 2025 года. Эти изменения связаны с развитием технологий защиты конфиденциальности, таких как обработка данных на устройстве пользователя, и направлены на улучшение пользовательского опыта при взаимодействии с продуктами Google.

Что это значит для пользователей

Внедрение фингерпринтинга может привести к более точному таргетингу рекламы, но одновременно вызывает вопросы о защите персональных данных. Пользователи должны быть осведомлены о новых методах отслеживания и, при необходимости, принимать меры для защиты своей конфиденциальности.

Как защитить свою конфиденциальность

  • Использование браузеров с усиленной защитой: некоторые браузеры предлагают функции, снижающие эффективность фингерпринтинга.

  • Регулярное обновление программного обеспечения: обновления могут включать улучшения в области безопасности и конфиденциальности.

  • Ознакомление с настройками конфиденциальности: пользователи должны регулярно проверять и настраивать параметры конфиденциальности в используемых сервисах.

В свете предстоящих изменений важно быть информированным и принимать осознанные решения относительно своей цифровой безопасности.

Уточнения

Google — компания Google LLC.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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