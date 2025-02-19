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Хватит копить на новый процессор: оказывается, ваш старый работает не хуже

Наука

Впервые за два десятилетия средняя производительность процессоров демонстрирует снижение. Согласно данным PassMark, в 2025 году ноутбуки потеряли 3,4% мощности, а настольные ПК — 0,5%. Это неожиданное явление вызывает вопросы о причинах и возможных последствиях для индустрии.

процессор
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
процессор

Снижение производительности: цифры и факты

В 2024 году средний результат тестирования ноутбуков составлял 14 632 балла (на основе 101 316 тестов). В 2025 году этот показатель снизился до 14 130 баллов (25 541 тест), что эквивалентно падению на 3,4%.

Настольные ПК показали менее значительное снижение: с 26 436 баллов (186 053 теста) в 2024 году до 26 311 баллов (47 810 тестов) в 2025 году, что составляет 0,5%.

Возможные причины спада

Эксперты выдвигают несколько гипотез относительно причин снижения производительности. Одна из версий — массовый переход пользователей на бюджетные устройства с упором на энергоэффективность, а не на максимальную мощность.

Другая причина может заключаться в переходе на операционную систему Windows 11, которая, по некоторым данным, может замедлять работу систем из-за проблем с оптимизацией.

Стагнация в сегменте флагманских процессоров

Интересно, что производительность топовых процессоров также застопорилась. После значительного скачка в 2023 году, обусловленного выходом AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX, прирост производительности флагманских CPU замедлился. Новые модели, такие как Intel Core Ultra 275HX, показали прирост всего на 6,8%.

Что дальше

Аналитики подчеркивают, что данные носят предварительный характер, так как в 2025 году протестировано меньше устройств по сравнению с предыдущими годами. С выходом новых чипов и увеличением выборки ситуация может измениться.

Однако текущий тренд вызывает вопросы о том, закончилась ли эра автоматического прироста производительности, и потребуются ли инновационные решения для дальнейшего прогресса.

Уточнения

Процессор в вычислительной технике — электронный компонент (цифровая схема), который выполняет операции с внешним источником данных, обычно с памятью или каким-либо другим потоком данных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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