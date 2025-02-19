Когда экран подстраивается под тебя, а не наоборот — геймеры, это прорыв

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2:32
Наука

LG продолжает удивлять новыми разработками в сфере дисплеев. Недавно компания анонсировала 45-дюймовый OLED-монитор UltraGear 45GX990A с разрешением 5K2K (5120×2160 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Главная особенность новинки — возможность изменять радиус кривизны экрана, что позволяет пользователю выбирать между плоским дисплеем и изогнутым экраном (900R).

LG монитор
Фото: freepik
LG монитор

Чем удивит новый OLED-монитор

UltraGear 45GX990A оснащён технологией WOLED, обеспечивающей:

  • Глубокие черные оттенки и насыщенные цвета
  • Максимальную яркость 1300 нит
  • Контрастность и детализацию HDR-контента

Частота обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс делают этот монитор идеальным выбором для киберспортсменов и любителей динамичных игр.

Полная поддержка современных технологий

Чтобы обеспечить максимальную совместимость с игровыми устройствами, монитор получил:

  • Порты DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1
  • Поддержку NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro
  • Функции устранения разрывов и задержек изображения

Благодаря этим технологиям картинка остаётся плавной, а игра — максимально комфортной.

Дизайн и удобство использования

LG предлагает две версии монитора:

  • Гибкий дисплей с изменяемой кривизной (900R — плоский)
  • Фиксированная версия с кривизной 800R

Обе модели получили антибликовое покрытие AGLR, которое минимизирует отражения и повышает комфорт работы даже в ярко освещённых помещениях.

Когда выйдет и сколько стоит

LG планирует выпустить UltraGear 45GX990A в первой половине 2025 года. Точная цена пока не раскрывается, но ожидается, что монитор займёт премиальную нишу среди игровых дисплеев.

Сгибающийся OLED-монитор от LG — новый уровень комфорта для геймеров. Возможность изменять кривизну экрана, высокая частота обновления и яркие цвета делают его одним из самых инновационных решений на рынке игровых дисплеев.

Уточнения

Монитор — устройство для показа изображений, порождаемых другими устройствами (например, компьютерами).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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