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Наушники, которые заставят переслушать всю музыку заново: любимый альбом зазвучит по-новому

2:17
Наука

Компания Sennheiser представила новую модель наушников — HD 505, предназначенную для начинающих аудиофилов и требовательных геймеров. Эти открытые проводные наушники обещают сочетание точного звука, высокого комфорта и доступной цены.

Мужчина в наушниках
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в наушниках

Технические характеристики

В основе HD 505 лежат 120-омные динамические излучатели, произведённые на заводе Sennheiser в Талламоре, Ирландия. Они обеспечивают частотный диапазон от 12 Гц до 38 500 Гц с коэффициентом гармонических искажений менее 0,2%.

Наклонное расположение драйверов имитирует треугольную расстановку студийных мониторов ближнего поля, создавая широкую и естественную звуковую сцену.

Дизайн и комфорт

Дизайн HD 505 наследует черты серии HD 500, известной своим комфортом и лёгкостью. Оголовье обтянуто синтетической кожей, а металлические сетчатые накладки на чашках придают наушникам стильный внешний вид. Вес устройства составляет всего 237 граммов, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Универсальность и совместимость

В комплекте с наушниками поставляется съёмный кабель длиной 1,8 метра с разъёмом 3,5 мм и адаптером на 6,3 мм, что позволяет подключать HD 505 к различным аудиоисточникам, включая усилители, звуковые карты и аудиоинтерфейсы.

Модульная конструкция наушников позволяет легко заменять кабели и амбушюры без использования инструментов, что повышает их универсальность.

Доступность и цена

Наушники Sennheiser HD 505 уже доступны для покупки по цене 249,95 долларов США или 279,90 евро. Они представлены в двух вариантах отделки: Copper Edition и Gold Edition. В настоящее время доступна версия Copper Edition с чёрным корпусом и медными акцентами.

Уточнения

Нау́шники головны́е телефо́ны — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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