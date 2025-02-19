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Магнитная буря на подходе — как пережить её, не превращаясь в раздражённого зомби

2:07
Наука

В конце февраля 2025 года Землю ожидает мощная геомагнитная буря, способная вызвать серьёзные сбои в работе электрических сетей, коммуникаций и негативно повлиять на здоровье людей.

Северное сияние
Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Северное сияние

Причины геомагнитной бури

Основной причиной предстоящей бури является корональная дыра на поверхности Солнца, выбрасывающая потоки заряженных частиц. Эти частицы, достигая Земли, могут вызывать значительные возмущения в магнитосфере планеты.

Подобное явление в 1989 году привело к массовым отключениям электроэнергии в Канаде, оставив около 6 миллионов человек без света из-за повреждения трансформаторов.

Влияние на здоровье

Геомагнитные бури могут оказывать существенное воздействие на самочувствие людей. Возможны головные боли, бессонница, резкие перепады настроения и повышенная тревожность.

Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, у которых могут наблюдаться обострения симптомов.

Рекомендации по защите

Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитной бури, рекомендуется:

  • Избегать интенсивных физических нагрузок: стресс и перенапряжение могут усилить негативные эффекты.
  • Принимать предписанные медикаменты: особенно важно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
  • Поддерживать водный баланс: достаточное потребление воды способствует нормальной работе организма.
  • Соблюдать здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от алкоголя и кофеина, полноценный сон.
  • Уменьшить уровень стресса: практиковать релаксационные техники и избегать конфликтных ситуаций.

Прогноз на будущее

Специалисты предупреждают, что в ближайшие месяцы солнечная активность останется высокой, что повышает вероятность новых геомагнитных бурь. Это может представлять дополнительные риски для инфраструктуры и здоровья населения.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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