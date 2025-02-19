Магнитная буря на подходе — как пережить её, не превращаясь в раздражённого зомби

В конце февраля 2025 года Землю ожидает мощная геомагнитная буря, способная вызвать серьёзные сбои в работе электрических сетей, коммуникаций и негативно повлиять на здоровье людей.
Основной причиной предстоящей бури является корональная дыра на поверхности Солнца, выбрасывающая потоки заряженных частиц. Эти частицы, достигая Земли, могут вызывать значительные возмущения в магнитосфере планеты.
Подобное явление в 1989 году привело к массовым отключениям электроэнергии в Канаде, оставив около 6 миллионов человек без света из-за повреждения трансформаторов.
Геомагнитные бури могут оказывать существенное воздействие на самочувствие людей. Возможны головные боли, бессонница, резкие перепады настроения и повышенная тревожность.
Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, у которых могут наблюдаться обострения симптомов.
Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитной бури, рекомендуется:
Специалисты предупреждают, что в ближайшие месяцы солнечная активность останется высокой, что повышает вероятность новых геомагнитных бурь. Это может представлять дополнительные риски для инфраструктуры и здоровья населения.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
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