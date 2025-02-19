Эти умные часы переживут даже апокалипсис — Garmin сделал гаджет, который не убьёшь

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Garmin продолжает радовать новинками: вслед за серией Instinct 3 и GPS-коммуникаторами Montana, она представила часы для гольфа Approach S44 и S50.

Фото: garmin is licensed under free more info Умные часы garmin

Часы для гольфа Approach S44 и S50: точность и удобство

Эти модели оснащены 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем и предустановленными картами более 43 000 полей для гольфа, предоставляя игрокам точную информацию о расстояниях до различных участков грина. Время работы батареи в режиме GPS достигает 15 часов, что позволяет проводить длительные игровые сессии без подзарядки.

Tactix 8: часы для экстремалов и военных

Для любителей экстремальных условий Garmin выпустила топовую модель Tactix 8. Эти премиальные часы оснащены:

титановым безелем и сапфировым стеклом;

влагозащитой до 40 метров;

AMOLED или Solar-дисплеем (в зависимости от версии);

баллистическим калькулятором Applied Ballistics Elite (в одной из модификаций).

Автономность впечатляет: модель 47 мм с AMOLED-дисплеем работает до 16 дней в режиме умных часов, а версия 51 мм — до 29 дней. Солнечная версия обеспечивает до 30 дней работы без подзарядки.

Кроме того, часы соответствуют военным стандартам США и оснащены функциями для тактических задач, включая режим Stealth Mode и совместимость с системами ночного видения.

Forerunner 165: идеальный гаджет для бегунов

Любители бега теперь могут оценить новую серию Forerunner 165 и 165 Music. В этих моделях:

1,2-дюймовый AMOLED-дисплей (390x390 пикселей);

до 11 дней работы в режиме умных часов;

25+ спортивных профилей;

мониторинг здоровья (отслеживание сна, уровня стресса).

Модель 165 Music поддерживает Spotify и Amazon Music, что позволяет слушать музыку без телефона.

Garmin представил сразу несколько моделей для разных категорий пользователей: спортсменов, военных, экстремалов и гольфистов. Каждая из новинок сочетает долговечность, передовые технологии и высокую автономность, делая часы не просто аксессуаром, а полноценным помощником в любой активности.

Уточнения

Garmin Ltd. — производитель GPS-навигационной техники и умных часов.

