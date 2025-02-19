Эти умные часы переживут даже апокалипсис — Garmin сделал гаджет, который не убьёшь

Компания Garmin продолжает радовать новинками: вслед за серией Instinct 3 и GPS-коммуникаторами Montana, она представила часы для гольфа Approach S44 и S50.
Эти модели оснащены 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем и предустановленными картами более 43 000 полей для гольфа, предоставляя игрокам точную информацию о расстояниях до различных участков грина. Время работы батареи в режиме GPS достигает 15 часов, что позволяет проводить длительные игровые сессии без подзарядки.
Для любителей экстремальных условий Garmin выпустила топовую модель Tactix 8. Эти премиальные часы оснащены:
Автономность впечатляет: модель 47 мм с AMOLED-дисплеем работает до 16 дней в режиме умных часов, а версия 51 мм — до 29 дней. Солнечная версия обеспечивает до 30 дней работы без подзарядки.
Кроме того, часы соответствуют военным стандартам США и оснащены функциями для тактических задач, включая режим Stealth Mode и совместимость с системами ночного видения.
Любители бега теперь могут оценить новую серию Forerunner 165 и 165 Music. В этих моделях:
Модель 165 Music поддерживает Spotify и Amazon Music, что позволяет слушать музыку без телефона.
Garmin представил сразу несколько моделей для разных категорий пользователей: спортсменов, военных, экстремалов и гольфистов. Каждая из новинок сочетает долговечность, передовые технологии и высокую автономность, делая часы не просто аксессуаром, а полноценным помощником в любой активности.
Garmin Ltd. — производитель GPS-навигационной техники и умных часов.
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