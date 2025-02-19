Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Внимание, пользователи: киберпреступники разработали новый вирус, маскирующийся под обновление портала "Госуслуги". Эксперты предупреждают, что каждый может стать жертвой этой уловки.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Как действует вирус

Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через поддельные страницы, имитирующие официальный сайт "Госуслуги". Пользователи, доверяя внешнему виду сайта, загружают и устанавливают "обновление", после чего вирус получает доступ к устройству.

Опасности заражения

После установки вирус может:

Собирать личные данные, включая пароли и финансовую информацию.

Отслеживать уведомления и SMS-сообщения.

Передавать собранные данные на серверы злоумышленников.

Это ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователя.

Рекомендации по защите

Чтобы избежать заражения, следует:

Загружать обновления только с официальных источников.

Проверять URL-адреса сайтов перед загрузкой файлов.

Использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять его.

Не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем.

Дополнительные меры предосторожности

Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на любые необычные изменения в работе устройства: неожиданные вылеты приложений, резкое увеличение потребления батареи или появление неизвестных программ могут быть признаками заражения.

Если у вас есть подозрения, что устройство уже подверглось атаке, следует немедленно удалить загруженный файл, выполнить полное сканирование антивирусной программой и сменить пароли от всех важных аккаунтов, сообщает "Царьград".

Будьте внимательны и осторожны, чтобы защитить свои данные от киберугроз.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

