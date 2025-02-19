Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные

Внимание, пользователи: киберпреступники разработали новый вирус, маскирующийся под обновление портала "Госуслуги". Эксперты предупреждают, что каждый может стать жертвой этой уловки.
Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через поддельные страницы, имитирующие официальный сайт "Госуслуги". Пользователи, доверяя внешнему виду сайта, загружают и устанавливают "обновление", после чего вирус получает доступ к устройству.
После установки вирус может:
Собирать личные данные, включая пароли и финансовую информацию.
Отслеживать уведомления и SMS-сообщения.
Передавать собранные данные на серверы злоумышленников.
Это ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователя.
Чтобы избежать заражения, следует:
Загружать обновления только с официальных источников.
Проверять URL-адреса сайтов перед загрузкой файлов.
Использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять его.
Не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем.
Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на любые необычные изменения в работе устройства: неожиданные вылеты приложений, резкое увеличение потребления батареи или появление неизвестных программ могут быть признаками заражения.
Если у вас есть подозрения, что устройство уже подверглось атаке, следует немедленно удалить загруженный файл, выполнить полное сканирование антивирусной программой и сменить пароли от всех важных аккаунтов, сообщает "Царьград".
Будьте внимательны и осторожны, чтобы защитить свои данные от киберугроз.
«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.
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