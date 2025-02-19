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Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные

1:50
Наука

Внимание, пользователи: киберпреступники разработали новый вирус, маскирующийся под обновление портала "Госуслуги". Эксперты предупреждают, что каждый может стать жертвой этой уловки.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Как действует вирус

Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через поддельные страницы, имитирующие официальный сайт "Госуслуги". Пользователи, доверяя внешнему виду сайта, загружают и устанавливают "обновление", после чего вирус получает доступ к устройству.

Опасности заражения

После установки вирус может:

  • Собирать личные данные, включая пароли и финансовую информацию.

  • Отслеживать уведомления и SMS-сообщения.

  • Передавать собранные данные на серверы злоумышленников.

Это ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователя.

Рекомендации по защите

Чтобы избежать заражения, следует:

  • Загружать обновления только с официальных источников.

  • Проверять URL-адреса сайтов перед загрузкой файлов.

  • Использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять его.

  • Не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем.

Дополнительные меры предосторожности

Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на любые необычные изменения в работе устройства: неожиданные вылеты приложений, резкое увеличение потребления батареи или появление неизвестных программ могут быть признаками заражения.

Если у вас есть подозрения, что устройство уже подверглось атаке, следует немедленно удалить загруженный файл, выполнить полное сканирование антивирусной программой и сменить пароли от всех важных аккаунтов, сообщает "Царьград".

Будьте внимательны и осторожны, чтобы защитить свои данные от киберугроз.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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